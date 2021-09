Charm Group ra mắt toà tháp 35 tầng tại Dĩ An

Bình DươngToà tháp Charm Diamond cung cấp hơn 500 sản phẩm gồm căn hộ, shophouse… được kỳ vọng là biểu tượng mới của thành phố Dĩ An.

Dự án nằm trong khu phức hợp Diamond City, tọa lạc tại ngã tư 550, tâm điểm kết nối với các cửa ngõ khác của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và cách TP HCM khoảng 20 phút di chuyển. Khi hoàn thành, tòa tháp được chủ đầu tư kỳ vọng là là biểu tượng của thành phố trẻ này.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế của thành phố Dĩ An vẫn có tín hiệu tích cực. Theo UBND TP Dĩ An, tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt hơn 1.831 tỷ đồng, tăng 15,07% so với cùng kỳ năm 2020. Theo một chuyên gia, Dĩ An là một thành phố mới với dân số trẻ, nên sức bật và sự kỳ vọng của giới đầu tư dành cho thành phố này khá lớn.

Phối cảnh tòa tháp Charm Diamond.

Đó cũng là nguyên nhân khiến sự ra đời của dự án Charm Diamond được nhiều người quan tâm, phần nào phản ánh sự phát triển nhanh chóng của thành phố.

Chị Nguyễn Thu, nhân viên văn phòng cho biết: "Nhiều năm nay, chúng tôi vẫn chờ đợi một công trình biểu tượng, thể hiện sự phát triển vượt bậc của Dĩ An. Nghe thông tin về dự án Charm Diamond, tôi thấy kỳ vọng đó đang dần trở thành sự thực. Dự án không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi mà còn tích hợp hàng loạt tiện ích không kém cạnh dự án tại các thành phố lớn".

Anh Ngọc Thành, cư dân đang sống tại Charm City cũng bày tỏ sự quan tâm trước sự kiện ra mắt của Charm Diamond từ nhiều tuần trước. "Sống tại Charm City, tôi hài lòng với các tiện ích và sự chăm chút mà chủ đầu tư dành cho cư dân. Tôi mong tòa tháp mới cũng sẽ làm hài lòng các khách hàng khó tính".

Không gian sống xanh tại Charm Diamond.

Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, tòa tháp Charm Diamond còn được chủ đầu tư Charm Group tích hợp nhiều tiện ích 5 sao, kỳ vọng tạo lập môi trường sống thời thượng, đáp ứng nhu cầu những doanh nhân thành đạt. "Ngoài việc tạo ra công trình kiến trúc biểu tượng của Dĩ An, chúng tôi dành nhiều tâm huyết xây dựng nên nhiều loạt tiện ích độc quyền và duy nhất, nhằm mang đến cuộc sống chất lượng hoàn hảo tại Bình Dương nói chung và Dĩ An nói riêng", đại diện chủ đầu tư Charm Group chia sẻ.

Charm Diamond được bố trí nằm giữa hai công viên rộng hàng ngàn m2, mang đến cảm giác thư giãn, bầu không khí trong lành cho cư dân. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ là tổ ấm an cư phù hợp, an toàn, giúp cư dân quên đi nỗi lo dịch bệnh.

Phối cảnh bể bơi vô cực, một trong những tiện ích 5 sao tại dự án.

Với kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố như Vũng Tàu, Đà Lạt..., Tập đoàn Charm Group xây dựng Charm Diamond theo tiêu chuẩn resort 5 sao để mang đến những trải nghiệm về không gian sống xanh, kiến trúc biểu tượng khu vực cũng như tích hợp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe độc quyền tại Dĩ An.

Khảo sát tạ một số đơn vị môi giới, Charm Diamond cũng là một trong những dự án được giới đầu tư mong đợi tại Bình Dương, hoàn thiện mảnh ghép về một thành phố Dĩ An năng động, hội nhập.

Hoài Phong