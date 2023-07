Charlie Puth thân thiện chào khán giả Việt

Giọng ca See you again mặc năng động quen thuộc với áo thun, quần jeans rách, buộc sơ mi quanh eo và đeo kính đen. Vệ sĩ, trợ lý đồng hành anh suốt chuyến đi. Brooke Sansone - bạn gái Puth, làm việc tại một công ty thiết kế - được cho cũng đi cùng anh đến Việt Nam.