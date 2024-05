Charlie Puth sốc khi được Taylor Swift khen

Ca sĩ Charlie Puth, 33 tuổi, khóc khi biết Taylor Swift khen mình trong bài hát "The Tortured Poets Department", nói cô cho anh động lực ra mắt ca khúc mới.

Trong buổi phỏng vấn với Rolling Stone hôm 24/5, Charlie Puth nói anh biết tin Taylor Swift nhắc tên mình trong sáng tác mới nhờ một người bạn nghe trước album The Tortured Poets Department. Giọng ca Fortnight khen anh qua lời bài hát cùng tên đĩa nhạc: "We declared Charlie Puth should be a bigger artist" (Chúng ta tuyên bố Charlie Puth xứng đáng là nghệ sĩ lớn hơn). Khi đó, chủ nhân bản hit Attention cảm thấy việc này không thực tế, cho rằng đó là trò đùa hoặc sản phẩm của AI.

MV lời bài hát “The Tortured Poets Department” MV lời bài hát "The Tortured Poets Department". Video: YouTube Taylor Swift

Đến khi album ra mắt, Charlie Puth cảm thấy sốc và đã khóc. Nhà sản xuất nhạc khẳng định không biết Taylor sẽ mang anh vào dự án mới, không tin giọng ca Fortnight đánh giá cao năng lực của anh. Charlie Puth cho rằng "công chúa nhạc đồng quê" chỉ vô tình nhắc tên mình.

Sau khi tìm hiểu, ca sĩ biết anh xuất hiện trong một cuộc đối thoại với bối cảnh cụ thể. Điều này gợi cho anh suy nghĩ về việc ra mắt sáng tác mới với nhiều tâm tư. "Khi đó, tôi tự hỏi vì sao mình không đặt nhiều chi tiết vào lời bài hát? Do sợ tác phẩm không thể nổi tiếng? Không phải như thế. Tôi cảm thấy mắc nợ bản thân phải thực hiện một bài hát mà người nghe sẽ hiểu câu chuyện phía sau", Charlie Puth cho biết. Đó cũng là lý do anh ra mắt Hero - ca khúc về nỗi đau chứng kiến người mình yêu tự hủy hoại cuộc sống nhưng không thể cứu họ.

Anh nói với Rolling Stone: "Tôi biết ơn cô ấy. Tôi đã nói điều này nhiều lần nhưng vẫn rất cảm ơn lời nhận xét của Taylor. Trước đây, tôi không có đủ dũng khí phát hành ca khúc như thế này, nó khác phong cách của tôi. Tôi chỉ cần một lời khích lệ nhỏ nhoi: 'Bạn làm tốt lắm, cứ ra mắt bài hát đó đi'. Bản thân cũng rất phấn khích khi người hâm mộ có thể thưởng thức phiên bản mới của mình". Charlie Puth đã viết lời nhắn cảm ơn Taylor Swift vì cho anh động lực phát hành Hero.

Bản audio bài hát “Hero” - Charlie Puth Bản audio bài hát "Hero" của Charlie Puth, ra mắt hôm 24/5. Video: YouTube Charlie Puth

Khi phóng viên hỏi Charlie Puth liệu có suy nghĩ sẽ trở thành "nghệ sĩ lớn hơn" như lời bài hát gợi ý, anh đồng ý với nhận định đó. "Tôi nghĩ mình nên như vậy. Nhưng tôi muốn trở thành nguồn cảm hứng cho người hâm mộ và những người khác trên thế giới. Tôi muốn làm một nghệ sĩ lớn truyền động lực cho người khác để họ thành nghệ sĩ lớn hơn", anh nói thêm.

Taylor Swift và Charlie Puth. Ảnh: AFP/ Instagram Charlie Puth

Charlie Puth sinh năm 1991, nhà sản xuất nhạc người Mỹ mang dòng máu Do Thái. Từ năm tuổi, anh được khen cảm âm và beatbox tốt. Charlie nổi tiếng nhờ See You Again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7 - do anh đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa. Bài hát từng đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần, được đề cử ba giải Grammy. Sau đó, anh gây sốt với We Don't Talk Anymore - ca khúc đánh dấu màn kết hợp Selena Gomez hồi 2017. Ngoài ra, các nhạc phẩm do anh thể hiện Attention, One Call Away, How Long, Left and Right cũng được khán giả đón nhận. Anh đính hôn với bạn thân lâu năm - Brooke Sanson, ngày 7/9/2023.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê từ năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Cô ra mắt đĩa nhạc thứ 11 mang tên The Tortured Poets Department ngày 19/4. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là Nhân vật của năm 2023.

Phương Thảo (theo Rolling Stone)