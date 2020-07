Charlie Puth khuyên fan BTS bớt tranh cãi

Ca sĩ Charlie Puth cho biết việc cãi nhau trên mạng của các hội fan như BTS độc hại, không nên tiếp diễn.

Theo Variety, gần đây, một số người xưng là fan BTS để lại nhiều bình luận khiếm nhã trên trang TikTok của Charlie Puth, khiến anh bức xúc. Một fan nói Charlie Puth từng mượn danh tiếng của BTS để kiếm sự nổi tiếng. Những bình luận này ám chỉ việc Charlie Puth mời Jungkook - thành viên BTS - hát chung hit We Don’t Talk Anymore tại sự kiện MBC Plus X Genie Music Awards năm 2018.

Ca sĩ Charlie Puth. Ảnh: Twitter.

Ngày 5/6, nam ca sĩ viết trên Twitter: "Tôi hiếm khi để ý đến những việc thế này, tuy nhiên cần phải nói rõ. Những cuộc cãi vã trên mạng giữa các cộng đồng fan thật nguy hiểm, độc hại và cần phải dừng lại. Tôi 28 tuổi nên việc một người lạ nói xấu về mình không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi không hiểu mượn BTS để kiếm danh tiếng có nghĩa là gì. Tôi yêu quý họ và nghĩ nhóm là những chàng trai tài năng".

Charlie Puth cho rằng những cuộc "gây sự" giữa các cộng đồng người hâm mộ gây ảnh hưởng xấu tới nghệ sĩ trẻ. "Nếu xảy ra 10 năm trước, những ngôn từ như thế có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tôi. Tôi viết những dòng này vì lo lắng cho các bạn trẻ, nhìn thấy những bài viết như thế trên mạng xã hội hàng ngày", ca sĩ viết.

Các bài viết của Charlie Puth thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận trong vài giờ. Trang Twitter của ARMY (hội người hâm mộ BTS) đính chính các tài khoản bình luận tiêu cực về Charlie Puth không phải trang chính thức của nhóm. Nhiều fan BTS đồng ý với quan điểm của ca sĩ, thay mặt hội người hâm mộ xin lỗi anh.

Charlie Puth, sinh năm 1991, nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử tình ca". Anh được biết đến với những ca khúc ngọt ngào về tình yêu như Attention, We Don't Talk Anymore, One Call Away...

MV 'We Don't Talk Anymore' MV "We Don't Talk Anymore" của Charlie Puth hát cùng Selena Gomez. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Variety)