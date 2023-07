Charlie Puth khuấy động nhạc hội '8Wonder' với 21 bản hit

Khánh Hòa"Hoàng tử tình ca" Charlie Puth hát 21 nhạc phẩm nổi bật sự nghiệp như "We don't talk anymore", "Attention", "See you again" trong 75 phút tại "8Wonder", tối 22/7.

Nhạc hội 8Wonder là tâm điểm khuôn khổ WonderFest - chuỗi sự kiện, du lịch, giải trí quy mô lớn nhất tại VinWonders, đảo Hòn Tre. Suốt bốn tiếng, hơn 8.000 khán giả thưởng thức nhiều ca khúc nổi bật của dàn ca sĩ trong nước và quốc tế gồm: Charlie Puth, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Mono, Hieuthuhai, Amee, TLinh, DJ Mie.

Độc diễn suốt 75 phút cuối, "Ngôi sao tỷ lượt view trên YouTube" - Charlie Puth - gợi hoài niệm với 21 bản hit nổi bật nhất sự nghiệp. Khi hát We don't talk anymore, Attention, Light Switch, I don't wanna know, ca sĩ Mỹ nhiều lần dừng lại để khán giả tiếp lời. Anh bất ngờ khi nhiều fan Việt thuộc nằm lòng hit của mình. "Tôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong show đầu tiên ở Việt Nam", anh nói và nhiều lần nghẹn ngào, lắng lại khi fan hô vang tên mình.

Puth liên tục kêu gọi khán giả hòa giọng. Ảnh: Ngọc Thành

Ở phần giao lưu, Charlie Puth gây cười khi liên tục nói "Việt Nam quá nóng" - từ thời tiết cho đến sức "nóng" của fan. Gần 23h, hàng nghìn fan vẫn giơ cao lightstick (gậy phát sáng), nhún nhảy theo giai điệu và cổ vũ anh nhiệt tình. Đáp lại yêu thương của fan, anh hát không ngừng nghỉ, trong đó có nhiều bản nhạc buồn như Slow Motion, Dreaming of you, I don't wanna know, I don't think that I like her, When You’re Sad I’m Sad. Ca sĩ 32 tuổi khoe chất giọng khỏe khoắn, lúc trầm lắng, khi cao vút cùng nhiều đoạn giả thanh ở nhạc phẩm Nothing but Trouble, That’s not how this works, Loser, Done for Me, How long, One call away...

Kết thúc show mở đầu tour diễn thế giới năm nay và sự kiện âm nhạc lớn đầu tiên của anh ở châu Á, Charlie Puth tặng bản See you again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7 - như lời chia tay khán giả Việt, nhưng hứa sẽ quay trở lại một ngày không xa. "Hoàng tử tình ca" vừa đàn, vừa hát, bên dưới, khán giả cùng hát đoạn kết: "Oh, I'll tell you all about it when I see you again.When I see you again. When I see you again. See you again". Màn pháo hoa rợp trời giúp đảo Hòn Tre bừng sáng, khiến lời chào cuối của Charlie Puth thêm bất ngờ. Nhiều khán giả thốt lên "Không thể tin được", "Quá ấn tượng".

Màn chào kết của Charlie Puth nhận tràng pháo tay dài. Ảnh: Ngọc Thành

Đại diện ban tổ chức tiết lộ điểm nhấn sự kiện là hiệu khói lửa xen kẽ các phần trình diễn, hoành tráng mà không gây nguy hiểm cho khán giả. Hồ Ngọc Hà mời fan nhún nhảy cùng cô qua bản mix mới nhất Xin hãy thứ tha, Cô đơn trên sofa, Keep me in love. Người đẹp nói vì chương trình đặc biệt, cô chọn trang phục tua rua gợi cảm, phù hợp với mọi ca khúc.

"Tôi rất vui khi các bạn chờ đợi từ 15h, nhưng thực ra, ban tổ chức đã chuẩn bị chương trình từ 3 tháng trước. Cảm ơn đạo diễn Cao Trung Hiếu đã thêm rất nhiều hiệu ứng khói lửa vào phần biểu diễn của tôi", cô nói và tiết lộ ông xã - diễn viên Kim Lý - đang ngồi dưới khán đài. Bà mẹ ba con hy vọng sớm quay lại Nha Trang biểu diễn.

Hồ Ngọc Hà mang đến nhiều tiết mục sôi động. Ảnh: Ngọc Thành

Khán giả cũng lần đầu chứng kiến màn kết hợp của Hà Anh Tuấn, Mono qua bản mashup Một đêm say - Cứ chill thôi - Waiting for you... Giọng ca hai thế hệ gây bất ngờ với màn hoán đổi hit Waiting for you và Tháng tư là lời nói dối của em trên nền nhạc piano. Ở phần solo trước đó, Hà Anh Tuấn "khoác áo mới" cho loạt hit 12 giờ, Tháng mấy anh nhớ em. Anh tri ân những người đứng sau cánh gà, nhạc sĩ, đạo diễn âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, kỹ thuật, nhất là khán giả.

Hà Anh Tuấn biểu diễn cùng Mono. Ảnh: Ngọc Thành

TLinh, Hieuthuhai nhảy "sung" cùng vũ đoàn với những nhạc phẩm làm nên tên tuổi họ. Amee liên tục tương tác với khán giả qua những câu hỏi với phần trả lời "có" hoặc "không". Trong khi DJ Mie mang đến những giai điệu EDM sôi động, khuấy động không khí đầu chương trình.

Gần 20 vũ công múa mở màn tiết mục The ocean dance trên nền nhạc mashup - đậm tinh thần lễ hội, văn hóa và giai điệu năm châu lục. Đạo diễn âm thanh lồng ghép tiếng bọt biển, cá voi, các lớp sóng vỗ bờ. Hoạt cảnh sinh vật biển sinh tồn dưới đáy đại dương như san hô, sứa, cá, cua, tôm phủ khắp màn hình lớn. Màn phun lửa, kim tuyến, giấy màu sắc... tạo khung cảnh bắt mắt. Nhiều fan dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.

Dàn vũ công trình diễn khai mạc. Ảnh: Ngọc Thành

Đại diện ban tổ chức cho biết nhạc hội quốc tế khiến đảo Hòn Tre nói riêng và TP Nha Trang sôi động hơn ngày thường. "Ánh đèn lung linh màu sắc khiến đảo Hòn Tre sáng bừng. Khán giả đều háo hức, vui vẻ. Với chúng tôi, nụ cười của mọi người là một trong những điểm thành công", người đại diện nói.

Từ nhạc hội này, ban tổ chức hy vọng 8Wonder có thể là sự kiện thường niên, nếu được là hàng quý, mời nhiều nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn, qua đó giúp mọi người hiểu thêm về đất nước, con người lẫn âm nhạc Việt. Họ cũng kỳ vọng khán giả trong nước có thể không cần phải sang các nước ngoài vẫn có thể có cơ hội xem thần tượng biểu diễn.

Thi Quân