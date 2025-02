Chappell Roan - drag queen của làng nhạc

Chappell Roan sinh năm 1998, hiện là một trong những nhân tố triển vọng của làng nhạc quốc tế. Cô có một năm hoạt động sôi nổi với album The Rise and Fall of a Midwest Princess, ra mắt vào tháng 9/2023, và đĩa đơn Good Luck, Babe!, phát hành tháng 4/2024. Cả hai đều góp mặt trong các hạng mục đề cử chính của cuộc đua Grammy 2025 như Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm. Chappell Roan còn xuất hiện trong danh sách tranh giải Nghệ sĩ mới xuất sắc, cạnh tranh với "hiện tượng gen Z Mỹ" - Sabrina Carpenter.

Ca sĩ gia nhập làng nhạc từ năm 2014 nhưng đến khi Good Luck, Babe! ra đời, cô mới thu hút nhiều chú ý. Theo USA Today, tên tuổi cô càng được nhiều người biết đến sau khi biểu diễn tại khấu lớn như Coachella, VMAs, cũng như nhờ phong cách thời trang "kỳ quặc". Ảnh: Instagram Chappell Roan