Chapman Freeborn mở văn phòng mới ở Trịnh Châu

Trung QuốcChapman Freeborn khai trương văn phòng mới ở Trịnh Châu nhằm mở rộng hiện diện tại Trung Quốc và tăng năng lực phục vụ thị trường hàng hóa khu vực.

Công ty cho thuê máy bay Chapman Freeborn, thuộc Tập đoàn Avia Solutions Group, vừa mở văn phòng mới tại thành phố Trịnh Châu nhằm tận dụng lợi thế vị trí chiến lược gần các trung tâm hạ tầng hàng hóa trọng điểm của Trung Quốc. Đây là văn phòng thứ sáu của Chapman Freeborn tại đây, bên cạnh các địa điểm hiện có ở Bắc Kinh, Hong Kong, Thượng Hải, Thành Đô và Thâm Quyến. Việc mở rộng này tiếp nối chiến lược xây dựng nền tảng vững chắc của hãng tại thị trường này, bắt đầu từ năm 2004.

Theo Chapman Freeborn, Trịnh Châu được lựa chọn vì nằm ở vị trí trung tâm của Trung Quốc, gần sân bay quốc tế Tân Trịnh (Xinzheng International Airport) - nơi có năng lực xử lý hàng hóa cỡ lớn, hàng siêu trường siêu trọng, cùng các lô hàng thương mại điện tử và chuyển phát nhanh. Văn phòng mới cũng tọa lạc gần ga đường sắt Trịnh Châu Đông và các đối tác logistics lớn như SF Express và Cargolux, giúp tăng khả năng kết nối và phục vụ khách hàng.

Văn phòng của Chapman Freeborn tại Trịnh Châu. Ảnh: Chapman Freeborn

Ông Allen Liu, Chủ tịch khu vực Trung Quốc Đại Lục của Chapman Freeborn, cho biết: "Đội ngũ mới tại Trịnh Châu sẽ giúp chúng tôi phát triển thêm nguồn lực thị trường trên toàn quốc, nâng cao năng lực phục vụ khu vực và rút ngắn thời gian phản hồi. Nhờ đó, Chapman Freeborn có thể mang đến cho khách hàng các giải pháp vận tải hàng không chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả hơn".

Đội ngũ tại Trịnh Châu sẽ do bà Huizi Zhao (Bella Zhao) phụ trách với vai trò Giám đốc khu vực Trung Trung Quốc. Bà Zhao sẽ lãnh đạo hoạt động thuê chuyến, giao nhận hàng hóa và phát triển thương mại, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ trong khu vực. "Tôi rất vinh dự được gia nhập Chapman Freeborn, tận dụng mạng lưới trong nước và quốc tế của tập đoàn để mở rộng dấu ấn thương mại, mang đến giải pháp vận tải tối ưu cùng dịch vụ tận tâm cho khách hàng", bà nói.

Đầu năm nay, Chapman Freeborn cũng mở rộng văn phòng tại Thượng Hải, nơi hãng cung cấp các dịch vụ thuê chuyến hàng hóa, giao nhận quốc tế, cho thuê máy bay, vận chuyển động vật sống, thuê chuyến hành khách và các giải pháp giao hàng trọn gói.

Thành lập năm 1973, Chapman Freeborn là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thuê chuyến bay (air charter), chuyên cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa, hành khách, và dịch vụ logistics hàng không trọn gói. Công ty có trụ sở tại Anh, hoạt động tại hơn 30 quốc gia với mạng lưới toàn cầu bao phủ châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Chapman Freeborn là thành viên của Avia Solutions Group - tập đoàn hàng không lớn có trụ sở tại Lithuania, sở hữu hơn 100 công ty con trong các lĩnh vực hàng không, bảo dưỡng kỹ thuật, logistics, đào tạo và vận tải.

Hải My (Theo AirCargo News)