Chấp thuận đầu tư khu công nghiệp 2.830 tỷ đồng ở Vân Phong

Khánh HòaKhu công nghiệp Ninh Diêm 1, thuộc khu vực Ninh Hòa (Khu kinh tế Vân Phong), tổng vốn đầu tư hơn 2.830 tỷ đồng vừa được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần phát triển Ninh Khánh Land. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 241,5 ha, triển khai tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Trong tổng vốn đầu tư có vốn góp của nhà đầu tư là 450 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm kể từ ngày được Nhà nước giao, cho thuê hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Khu công nghiệp Ninh Diêm 1 được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của Chính phủ về phát triển khu công nghiệp.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh được giao trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ triển khai, đặc biệt là việc góp vốn chủ sở hữu theo cam kết của nhà đầu tư, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo quyết định, dự án được yêu cầu không xây dựng công trình trên khu vực mốc khống chế quân sự, bảo đảm thực hiện đúng các quy hoạch giao thông đã được phê duyệt; dành tối thiểu 2 ha quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của lực lượng Công an, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu công nghiệp.

Khu kinh tế Vân Phong rộng khoảng 150.000 ha, trong đó hơn một nửa là diện tích mặt nước, còn lại là đất liền và đảo. Toàn khu được chia thành 19 phân khu, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, hướng tới phát triển về cảng biển, dịch vụ hậu cần, đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng...

Bùi Toàn