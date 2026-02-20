Chấp nhận ở rể để bù đắp cho đám cưới chưa trọn vẹn của vợ

Tôi thấy vợ thiệt thòi vì đúng ngày cưới, bố tôi qua đời nên không thể tổ chức cưới linh đình.

Tôi 27 tuổi, sinh ra ở một huyện ven thành phố, cách trung tâm khoảng 30 km. Hiện tôi làm IT cho một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương gần 15 triệu đồng. Trước đây tôi từng đi làm nhưng sau một năm ra ngoài mở cửa hàng riêng và thất bại, tôi quay lại làm thuê với mức lương hiện tại. Tôi đang học thêm tiếng Nhật để nâng cao trình độ, hy vọng xin vào một công ty Nhật như trước.

Vợ tôi 24 tuổi, là giáo viên tiểu học, lương tháng gần chục triệu đồng. Vừa rồi, để lo việc lâu dài cho vợ, chúng tôi phải chi 160 triệu đồng, hiện còn nợ 90 triệu đồng, hai bên gia đình không hỗ trợ được. Gia đình vợ cho vay 50 triệu đồng, vợ chồng tôi có 50 triệu, tôi vay bạn 10 triệu đồng và vay chú ruột 50 triệu đồng. Hiện tôi ở rể tại nhà vợ, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Gia đình vợ gồm bố mẹ và một em trai.

Hôm qua, trong bữa cơm, vợ nói hai câu khiến tôi rất buồn. Câu thứ nhất: "Có trông con cũng không nên hồn". Con tôi mới 7 tháng tuổi, lúc đó cả nhà đang ăn cơm, tôi cố nhịn. Câu thứ hai, vợ hét lớn: "Anh đi rửa bát đi", giọng ra lệnh. Tôi bực nhưng vẫn nói nhẹ: "Cứ để đấy, tí nữa anh rửa". Nếu không có bố mẹ vợ ở đó, có lẽ tôi đã phản ứng gay gắt hơn. Thực tế, buổi tối tôi vẫn là người rửa bát vì ban ngày ăn ở công ty. Ngay sau đó, bố vợ đứng lên, bê mâm cơm đập mạnh xuống và nói những lời rất nặng nề: "Nếu không rửa được thì đập đi, ở được thì ở, không ở được thì đi". Đây đã là lần thứ ba ông nói với tôi như vậy. Có những hôm tôi đi học tiếng Nhật về lúc 21h, bát đĩa vẫn chất đống chờ tôi rửa.

Tôi cãi lại vài câu nhưng tuyệt đối không nói tục. Sau đó, bố vợ bảo tôi: "Giỏi thì đi luôn đi, mang cả con mày theo". Tôi nói với vợ: "Gọi taxi cho con anh về quê với mẹ anh". Vợ và mẹ vợ đáp rằng tôi đã khổ rồi, đừng làm khổ đứa bé vì nó còn quá nhỏ. Tôi nhìn con và nói: "Con trai của bố, hay ăn chóng lớn, thỉnh thoảng bố về thăm con nhé". Rồi tôi thu dọn quần áo, lấy xe máy và chạy thẳng về quê. Hôm nay đi làm, tôi rất buồn, không có tâm trạng làm việc. Đêm qua tôi mất ngủ nhưng nghĩ mình sẽ không quay lại đó nữa.

Về hoàn cảnh hai bên gia đình: bố tôi làm nông và đã mất đúng ngày tôi cưới vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ tôi là giáo viên Ngữ văn cấp II, đã nghỉ hưu. Bố vợ làm bảo vệ cho một công ty sản xuất container, mẹ vợ học hết lớp hai nên không có công việc ổn định, gần tết trồng hoa bán thêm. Tôi nói rõ điều này không phải để so sánh mà mong mọi người hiểu hoàn cảnh để cho lời khuyên phù hợp. Tôi và vợ học cùng trường đại học. Thực lòng tôi không muốn ở rể. Đúng ngày cưới, bố tôi qua đời nên không thể tổ chức đám cưới linh đình cho vợ. Sau 49 ngày, gia đình vợ mới tổ chức bên đó, phía nhà trai chỉ có vài người sang dự vì tang gia còn đó. Nghĩ vợ thiệt thòi, tôi quyết định ở rể cho vợ thoải mái, sợ đưa vợ về quê không hợp. Gia đình vợ ở ven thành phố, kinh tế chỉ đủ ăn; nhà tôi ở quê cũng bình thường, không khá giả.

Tôi còn dại dột xây một gian nhà 100 triệu đồng ngay cạnh nhà vợ, tiền do hai vợ chồng tự lo nhưng vẫn ăn chung với bố mẹ vợ. Tôi viết những dòng này mong các anh chị, cô bác đi trước cho lời khuyên, trong hoàn cảnh này nên làm gì để tốt cho bản thân và con? Xin chân thành cảm ơn.

Phạm Thành