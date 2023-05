Chấp nhận lui về hậu phương, tôi bị vợ khinh thường và lừa dối

Vợ dùng khoản tiền làm ăn của tôi mà không thèm bàn bạc, lạnh nhạt và khinh bỉ chồng không có việc làm rồi ngoại tình.

Vợ chồng tôi xa quê, sống ở ven thành phố tỉnh, có hai con còn nhỏ, tuy điều kiện kinh tế vẫn chưa ổn định nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ đó là gia đình hạnh phúc. Là chồng nhưng tôi khá cẩn thận, nhất là đối với con cái. Vợ tôi hoàn toàn ngược lại, là nhân viên kế toán cho công ty Nhật nhưng lại thích công việc kinh doanh tự do nên hay bỏ bê con cái. Cứ thế tôi liên tục trở thành người cha bỉm sữa cho cả hai đứa con vì không dám giao con cho vợ chăm. Dần dần tôi cáng đáng luôn việc nhà và phụ giúp vợ buôn bán nên công việc cô ấy ở công ty hay buôn bán riêng đều phát triển thuận lợi. Thấy tôi phải ở nhà chăm cháu nên bà nội và anh trai ở xa cũng thường xuyên hỗ trợ tôi về tài chính. Vì ủng hộ và tin tưởng vào vợ, tôi luôn dành hết số tiền nhà nội "trợ cấp" đó vài tài khoản vợ.

Gần đây, tôi được anh trai cho một khoản tiền khá lớn so với tài chính hai vợ chồng để tôi làm ăn, tôi cũng giao hẳn cho vợ giữ để chờ sau khi gửi con đi nhóm trẻ được, tôi bung ra làm ăn để chủ động tài chính. Theo kế hoạch, khi vừa gửi được con, tôi chủ động hỏi vợ số tiền đó để làm ăn thì bất ngờ vợ nói chỉ còn mấy chục triệu do đầu tư vào nhiều dự án gọi vốn và chứng khoán rồi. Tôi bàng hoàng, vợ chồng cãi nhau. Tôi không chấp nhận việc vợ sử dụng đến đồng vốn làm ăn do anh trai tạo điều kiện cho tôi mà lại không bàn bạc hay hỏi ý kiến lời nào. Rồi vợ liệt kê các thứ chi tiêu hàng tháng, bảo rằng tháng sau sẽ chia đôi chi phí. Tôi không đồng tình với cách suy nghĩ của vợ và mâu thuẫn lớn dần lên. Thời buổi thất nghiệp tràn lan, tôi phải cố tìm kiếm công việc kể cả nhờ vả thông qua bạn bè quen biết nhưng vẫn phải đợi chờ. Vợ ngày càng tỏ ra lạnh nhạt và khinh bỉ chồng vì không có việc làm.

Một hôm tôi phát hiện vợ ngày đêm sử dụng điện thoại để chat với một người xưng là bác sĩ làm việc cho Liên Hợp Quốc tại nước ngoài. Sau thời gian lần mò, tôi có đủ bằng chứng và biết vợ đang bị lừa nên chỉ âm thầm theo dõi, mặt khác cố tình gần gũi, quan tâm nhiều hơn để vợ thấy sự hiện diện của chồng mà từ bỏ việc ngoại tình. Nhưng vợ không vì thế mà tỉnh ngộ, còn đăng cả trạng thái yêu đương, quan tâm người kia lên mạng xã hội khi người đó tạm ngưng liên lạc. Tôi thất vọng và tâm sự cùng với em gái. Em gái khuyên bỏ gấp và nói tôi quá nhu nhược.

Vài ngày sau, vợ tìm kiếm thông tin về bác sĩ đó và đọc được bài báo mất 200 triệu vì quen bác sĩ Liên Hợp Quốc qua mạng mới biết bị lừa và xóa luôn ứng dụng dùng để chat riêng với người đó. Lúc ấy tôi vẫn chưa nói chuyện này với vợ vì đúng dịp lễ 30/4, chúng tôi hứa đưa các con đi chơi. Sau lễ, vợ một lần nữa nhắc đến chuyện tiền chi phí hàng tháng sẽ chia đôi, tôi bức xúc vì chưa tìm được việc, một mặt đáng ra cô ấy phải cùng tôi khắc phục hậu quả của việc tự ý làm hụt vốn làm ăn của tôi, đằng này lại đi khinh bỉ chồng và ngoại tình. Không nhịn được nữa, tôi làm mọi chuyện lớn lên, nói ra việc ngoại tình của vợ nhưng cô ấy không biết lỗi vì nghĩ đã xóa hết bằng chứng mà không ngờ tôi đã lưu lại. Tôi kêu sẽ mời các anh chị ở gần đây đến để họp gia đình thì cô ấy âm thầm nhắn mọi người đừng đến vì sợ phải đối mặt sự thật.

Sự việc lần này làm tôi nhớ đến chuyện vợ say nắng em họ tôi khi tôi dẫn cô ấy về quê dự đám cưới người anh, nhưng do lúc đó chúng tôi đã chuẩn bị cưới nên tôi bỏ qua vì nghĩ chuyện chưa đến nỗi gì. Giờ đây, tôi hối hận, đêm nào cũng không ngủ được và vô cùng thất vọng nhưng sáng ra nhìn thấy các con quấn quýt lại không thể dứt lòng với quyết định trong đầu. Hiện tôi đã xin được việc làm gần nhà nhưng đôi lúc lại muốn đi đâu đó thật xa một thời gian để suy ngẫm và đưa ra quyết định. Nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ không có hạnh phúc và căn bản trong tôi không còn sự tin tưởng nào đối với vợ. Nhưng nếu ly hôn, nhìn cảnh hai con còn nhỏ dại phải chịu thiệt thòi lớn lại không đành bởi trước giờ đa số tự tay tôi chăm các con nên thật khó để xa một trong chúng.

Trần Hoàng

