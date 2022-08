Chấp nhận chia tay khi người yêu không còn tình cảm

Tôi là tác giả bài viết: "Có nên tiếp tục khi bạn trai đã thay đổi", xin đính chính lại, tôi là người đồng tính nữ.

Sau bao nhiêu chuyện, tôi cũng nói dừng lại, nhưng với bản tính nhu nhược và quá lụy tình tôi lại không buông được. Còn chị rất quyết đoán, khi tôi nói dừng, chị im lặng, có nghĩa là đồng ý. Tôi hỏi sao chị không giữ tôi lại? Chị bảo có lẽ bản thân chị cũng muốn dừng. Tôi hỏi lý do nhưng chị không nói. Hỏi mãi và hứa biết lý do tôi sẽ không phiền chị, chị bảo không còn tình cảm với tôi. Tôi biết chứ, chị không còn muốn gặp tôi nên luôn có lý do, gọi điện cũng không, có chăng chỉ qua loa vài câu nhắn tin. Khi tôi gọi, chị né nhìn tôi, chủ nhật cũng bận.

Tôi đã yêu chân thành, dành tình yêu nghiêm túc và thật lòng cho chị, hứa bên nhau đến già nhưng chuyện không như mơ. Không thể làm khác hơn nên tôi chấp nhận kết quả này. Vừa chia tay chị hôm trước thì hôm sau tôi bắt đầu sốt cao không hạ, thuốc men gì cũng không ăn thua, sốt không rõ nguyên nhân. Tôi nằm li bì suốt mấy ngày nên cũng đỡ phải khóc, bình thường tôi mít ướt lắm. Không biết khi nào tôi mới có thể quên được chị để bắt đầu với người mới. Tôi cũng không rõ mình sẽ như thế nào nếu vô tình thấy chị bên người khác, hy vọng có thể vượt qua chuyện buồn này. Tôi tin chân thành sẽ lại có tình yêu đẹp.

Quyên

