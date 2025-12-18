Chào vợ tương lai của anh

Anh sinh năm 1996, đang làm việc trong ngành xây dựng tại tỉnh Tochigi, thành phố Tochigi, Nhật Bản.

Chào em - người có thể là vợ tương lai của anh,

Lướt VnExpress mỗi ngày, thấy người ta tìm việc, tìm nhà, tìm hướng đi cho cuộc đời... nên hôm nay anh cũng mạnh dạn thử tìm vận may cho chính mình: tìm em.

Giới thiệu sơ qua để chúng ta tiện xưng hô nhé. Anh sinh năm 1996, đang làm việc trong ngành xây dựng tại tỉnh Tochigi, thành phố Tochigi, Nhật Bản. Công việc không hào nhoáng, nhưng bù lại cho anh sự ổn định và một cái lưng... khá khỏe.

Về tính cách, anh thuộc kiểu người ít nói khi chưa quen nhưng nếu đã thân rồi thì lại nói hơi nhiều, đôi lúc chính anh cũng thấy mình ồn. Anh thích đi dạo, thích nghe nhạc nhẹ, kiểu chill chill sau một ngày làm việc. Không tiệc tùng ồn ào, không drama, thiên về cuộc sống đơn giản và bình yên.

Anh viết những dòng này với hy vọng có thể gặp được em, nếu em cũng đang làm việc tại Nhật thì thật tốt, và nếu lại cùng tỉnh với anh nữa thì càng tuyệt. Gần nhau một chút sẽ dễ tìm hiểu, dễ gặp gỡ và cũng dễ nghiêm túc hơn.

Về tương lai, anh không có ý định ở Nhật quá lâu. Anh vẫn muốn sau này trở về Việt Nam, để con cái lớn lên trong môi trường giáo dục Việt Nam, gần ông bà, anh em họ hàng - những điều mà dù ở đâu trên thế giới cũng khó có thể thay thế được.

Nếu em đọc đến đây và thấy đâu đó có chút đồng cảm, anh mong sẽ nhận được hồi âm từ em. Biết đâu, từ vài dòng chữ này, chúng ta lại bắt đầu một câu chuyện dài hơn.

Cảm ơn em đã đọc. Anh chờ thư em.

