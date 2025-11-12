'Chảo lửa' một thời ở Cần Thơ trước di dời

Năm 2019, sân được cải tạo với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng, lắp ghế nhựa ở các khán đài B, C, D, qua đó giảm sức chứa xuống còn khoảng 30.000 chỗ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, cựu tuyển thủ và cựu huấn luyện viên đội Cần Thơ) cho biết sân vận động từng là “chảo lửa” suốt gần 15 năm.

Năm 1994, khi đội Cần Thơ thăng hạng từ A1 lên giải ngoại hạng, mỗi trận sân nhà thu hút hàng chục nghìn khán giả. Thời hoàng kim ấy khép lại khi đội xuống hạng năm 2018.