'Chảo lửa' một thời ở Cần Thơ trước di dời

Năm 2019, sân được cải tạo với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng, lắp ghế nhựa ở các khán đài B, C, D, qua đó giảm sức chứa xuống còn khoảng 30.000 chỗ.
Ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, cựu tuyển thủ và cựu huấn luyện viên đội Cần Thơ) cho biết sân vận động từng là “chảo lửa” suốt gần 15 năm.
Năm 1994, khi đội Cần Thơ thăng hạng từ A1 lên giải ngoại hạng, mỗi trận sân nhà thu hút hàng chục nghìn khán giả. Thời hoàng kim ấy khép lại khi đội xuống hạng năm 2018.
Không còn diễn ra các giải bóng đá chuyên nghiệp, sân Cần Thơ hiện chủ yếu được dùng cho vận động viên trẻ, học sinh năng khiếu thể thao tập luyện và tổ chức các giải phong trào.
Giữa khán đài B và C, nhiều khung sắt cũ và rác được tập kết tại một lối ra vào sân.
Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng, sân vận động và trung tâm thể dục thể thao hiện ít hoạt động, trong khi thành phố chưa có khu thương mại tự do hay khu kinh tế, nên việc di dời hai công trình này được xem là hợp lý để tạo quần thể thu hút đầu tư.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết thành phố thống nhất nghiên cứu phương án di dời sân vận động để khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng sân vận động là công trình văn hóa gắn bó với Tây Đô, nên việc di dời cần được cân nhắc kỹ, dựa trên khảo sát và đánh giá tác động tổng thể.
Vị trí sân vận động Cần Thơ. Đồ họa: Hoàng Thanh
An Bình