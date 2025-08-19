Chào em nhé, người phụ nữ của đời anh

Anh luôn tin rằng: chỉ cần có một người bên cạnh để sẻ chia, mọi khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Anh viết những dòng này không phải để tìm một cuộc tình thoáng qua, mà để tìm một người phụ nữ, một người bạn đời, có thể cùng anh đi hết chặng đường phía trước.

Cuộc sống có thể bận rộn, nhiều thử thách nhưng anh luôn tin rằng: chỉ cần có một người bên cạnh để sẻ chia, mọi khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh không hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống xa hoa, nhưng chắc chắn có thể cho em một mái ấm bình yên, nơi có sự tôn trọng, lắng nghe và tình yêu chân thành.

Anh trân trọng những điều giản dị: một bữa cơm ấm cúng, một cái nắm tay lúc mệt mỏi, hay chỉ là những câu chuyện vụn vặt cuối ngày. Anh mong em cũng vậy, là người phụ nữ biết yêu thương, cùng nhau vun đắp và trân trọng những điều đời thường nhất.

Nếu em đang đọc những dòng này và cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, có lẽ chúng ta nên cho nhau cơ hội bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Anh không hoàn hảo, nhưng thật lòng. Anh là người sống hài hước, thiên về tình cảm, chân thành và luôn trân trọng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống. Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, anh nhận ra nhiều điều và coi đó là động lực, là nền tảng để sống tốt hơn trong tương lai.

Anh cao 1m73, nặng 71 kg, ngoại hình ưa nhìn, quê ở miền Trung, hiện làm văn phòng tại Hà Nội, nghề nghiệp quản lý kế hoạch, kỹ thuật dự án xây dựng công trình. Nếu em cũng làm việc ở Hà Nội hoặc lân cận càng tốt, độ tuổi từ 25 đến 35. Anh không ngại khoảng cách địa lý, "ngựa sắt" anh vẫn sẵn sàng chạy đến với em.

Chờ đợi một ngày được gọi em là vợ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ