Chào em, cô gái dễ thương!

Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.

Anh tên Tính, đã trải qua gần 34 nồi bánh chưng, đang sống và làm việc tại quận 5, TP HCM. Anh hiện là giảng viên trung tâm luyện thi ĐHSP. Ngày ngày tiếp xúc với các bạn học viên trẻ trung năng động nên tính cách anh hòa đồng, thân thiện. Mặc dù dễ gần nhưng có lúc anh cũng rất thẳng thắn và quyết đoán. Về ngoại hình, anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương. Cũng hơi khó tin nhưng thật ra tính chất công việc của anh hàng ngày chỉ tiếp xúc với học viên và đi làm giờ hơi trễ nên cơ hội kiếm bạn đồng hành gần như rất ít. Hiện tại, công việc đã ổn định nên anh cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và du lịch trải nghiệm.



Công việc giảng dạy có thu nhập khá cao và phù hợp với sở thích nên anh luôn cống hiến hết mình và được nhiều bạn học viên cùng phụ huynh yêu quý. Vì vậy, em không cần quá lo lắng về tài chính và tương lai gia đình sau này. Anh chưa từng lập gia đình và có con nên mong muốn em cũng giống anh, hơi muộn một chút nhưng anh nghĩ nếu đúng người thì hạnh phúc mới viên mãn. Ngoài giờ làm việc, anh thích tập thể dục, đọc sách và dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần, anh hay đi cà phê, xem phim cùng bạn bè. Nếu có duyên, gặp người thương mình, anh sẽ rất vui nếu chúng ta cùng nhau xem phim, đi du lịch, đi ăn chơi la cà khắp Sài Gòn hoa lệ. Nếu em có đọc được thư này, em đừng ngần ngại nhắn tin cho anh vì chúng ta có duyên với nhau ấy. Mong sớm được gặp em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ