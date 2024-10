Chào chàng trai ấm áp, trưởng thành mà em đang đợi

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang làm công việc văn phòng, thu nhập ổn định.

Em hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình và hay giúp đỡ mọi người, đôi lúc hơi trẻ con (nhưng chỉ với bạn bè và người thân), biết lắng nghe. Mong muốn tìm được người bạn nghiêm túc và trưởng thành trong cuộc sống, độc lập về kinh tế.

Em thường tập yoga, đạp xe, đi bộ, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách vào cuối tuần và khi có thời gian rảnh, nấu ăn cho gia đình cũng là một trong những sở thích của em.

Em không phải người hoàn hảo nhưng luôn tìm cách phấn đấu để tìm đến phiên bản tốt hơn của mình. Vì vậy, em thật sự mong tìm được người có nỗ lực, chí tiến thủ trong cuộc sống và công việc. Mong một nửa của em biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là người hướng về gia đình nhé.

Em không quan trọng nửa còn lại phải lớn tuổi hơn mình, bạn có thể ít hơn vài tuổi nhưng chỉ cần chúng ta tương đồng về quan điểm, mong muốn một cuộc sống hạnh phúc bền vững, em sẵn sàng làm quen.

Ở chiều ngược lại, nếu anh từng có gia đình nhưng từng đổ vỡ (happy case là chưa có baby), em sẽ rất vinh hạnh nếu có cơ hội tìm hiểu, làm quen anh nhé.

Có lẽ đôi lời đến đây là anh hiểu đôi chút về em rồi. Mong hiện tại dù chưa biết nhau nhưng em sẽ rất vui nếu trở thành một phần trong tương lai của cả hai.

