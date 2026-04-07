Chào anh - người hữu duyên

Tôi sinh năm 1972, quê Long An, đã ly hôn 5 năm, trước đây làm công việc văn phòng, cuộc sống hiện tại khá ổn định và nhẹ nhàng.

Sau những biến cố trong cuộc sống, tôi chọn cách sống chậm lại, biết chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn bằng những điều giản dị: một góc vườn xanh, một bản nhạc bolero, vài vần thơ nhẹ nhàng.

Các con tôi đã trưởng thành và hiện có cuộc sống riêng. Tôi sống một mình, không buồn nhưng sẽ vui hơn nếu có thêm một người để cùng uống trà, trò chuyện và sẻ chia.

Ở tuổi này, tôi tin rằng hạnh phúc không còn là những điều lớn lao, mà đơn giản là có một người để nhớ, để chờ và cùng nhau đi qua những ngày tháng bình dị.

Tôi không tìm điều gì quá cao xa, chỉ mong gặp một người đàn ông tử tế, sống có trách nhiệm, công việc ổn định, biết tự lo cho bản thân và đặc biệt là chân thành, biết yêu thương.

Nếu anh cũng đang tìm một người để đồng hành, tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện giản dị mà chân thành.

Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc những dòng này. Chúc anh luôn bình an và hy vọng chúng ta có duyên được trò chuyện cùng nhau.

