Chào anh, người em chọn sẽ bước cùng

Sau giờ làm, em muốn cùng anh về nhà nấu cơm, làm việc nhà, đi dạo phố, uống cà phê yên tĩnh.

Thanh xuân là những năm tháng lớn lên, học hành rồi đi làm xa nhà với bao thăng trầm. Giờ đây, em chọn cuộc sống ở quê, nơi em đã có công việc ổn định bên gia đình, không quá ồn ào náo nhiệt, cũng không buồn tẻ.

Hiện em sống cùng ba mẹ, làm văn phòng mảng kinh doanh cho một công ty tư nhân. Thời gian này, công việc khá bận và áp lực. Sau giờ làm, nhìn lại mình chẳng có ai an ủi, chia sẻ hay dựa vào những lúc mệt mỏi. Cuộc sống cứ thế trôi qua thật nhạt nên em mạnh dạn tìm đến chuyên mục này. Mong rằng một ai đó sẽ đọc được và cùng cảm nhận.

Em 33 tuổi, sống ở Gia Lai. Mọi người nhận xét em cá tính, hài hước, hòa đồng; còn em thấy mình vui vẻ, thích nấu ăn, đôi khi hơi trẻ con và muốn được cưng chiều. Em thích xem phim, ăn vặt vỉa hè, đi dạo, du lịch bụi, được lắng nghe anh tâm sự và chia sẻ về mọi việc trong cuộc sống.

Em mong anh biết quan tâm gia đình, chia sẻ, tâm lý, và tất nhiên là chung thủy. Anh có thể nhậu xã giao nhưng đừng nghiện và đừng hút thuốc. Em chỉ cần anh có công việc ổn định, kinh tế đủ để lập gia đình, không cần xa hoa, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ đầy ắp niềm vui.

Em từng xa gia đình lập nghiệp, giờ trở về quê nên mong chúng ta chỉ cách nhau trong vòng 100 km. Có vài lý do em không thể đi xa nữa, nếu có dịp tìm hiểu, em sẽ chia sẻ với anh.

Em thích cuộc sống riêng độc lập. Sau giờ làm, em muốn cùng anh về nhà nấu cơm, làm việc nhà, đi dạo phố, uống cà phê yên tĩnh. Dịp lễ, mình nắm tay nhau đi du lịch bụi, khám phá thiên nhiên, hoặc đơn giản là đưa con đi chơi, quây quần ăn uống với ông bà hai bên. Em sống thiên về tình cảm nên rất trân trọng những điều đó, mong anh cũng có cùng quan điểm.

Nếu anh đọc đến đây và thấy mình là người anh tìm kiếm bấy lâu, hãy hồi âm để chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu nhé. Em chờ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ