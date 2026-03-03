Chào anh, người có thể mang đến tình thương trọn vẹn cho em

Em nay 39 tuổi, sống và làm việc tại TP Vũng Tàu, ngoại hình thấp, nhỏ xinh và ngũ quan phúc hậu như cô bác hay khen.

Em là cô gái không còn ở lứa tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng; nhưng đâu đó vẫn khát khao có được tình yêu thương thật sự trọn vẹn dành cho mình. Trải qua những thăng trầm trong hôn nhân đổ vỡ; bị phản bội lòng tin từ người mình từng cố gắng hy sinh vun đắp hạnh phúc em đã đóng cửa lòng mình hơn 8 năm trời. Trở thành người mẹ đơn thân vừa gánh trách nhiệm làm cha, vừa phải làm mẹ, nhưng đó vẫn là những tháng ngày tốt hơn khi thoát được cuộc hôn nhân lúc ấy, vẫn thầm cảm ơn vì bản thân đã mạnh mẽ bước qua.

Nơi đây em mong muốn tìm thấy anh, tìm thấy lại bầu trời có thể mang lại hạnh phúc; yêu thương trọn vẹn cho hai mẹ con em. Mong anh là người đàn ông chung thủy của gia đình. Xin giới thiệu đôi chút về em: Em nay 39 tuổi, sống và làm việc tại TP Vũng Tàu, ngoại hình thấp, nhỏ xinh và ngũ quan phúc hậu như cô bác hay khen, chỉ là tình duyên tuổi Dần khá lận đận. Mong rằng năm 2026 này sẽ hữu duyên gặp được anh, người có đủ yêu thương, bao dung, che mưa che nắng cho em ở đây.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ