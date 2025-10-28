Chào anh, em là cô gái chưa có mối tình đầu

Em khá nhút nhát, hướng nội, hơi hậu đậu và rất dễ xúc động; nhiều khi chỉ một chi tiết nhỏ trong phim cũng đủ làm em thút thít.

Chào anh, người mà em hy vọng có thể là "bạch mã hoàng tử" trong mơ của em. Em xin tự giới thiệu một chút: em là một cô nàng Ma Kết, 24 tuổi, với chiều cao khiêm tốn 1m56. Tính cách của em khá nhút nhát, hướng nội, hơi hậu đậu và rất dễ xúc động; nhiều khi chỉ một chi tiết nhỏ trong phim cũng đủ làm em thút thít.

Em là người dễ rung động trước những điều bé nhỏ, giản dị và đời thường. Em thích ngắm nhìn dòng người hối hả, những đám mây trắng trôi trên bầu trời xanh, chú cún cưng chạy tung tăng trong sân nhà, hay một đóa hoa bé xíu bắt đầu hé nở... Bên cạnh đó, niềm vui của em cũng đến từ những khoảnh khắc đáng yêu trong ngày, ví dụ như chú bán chè hào phóng cho em thêm một ly, có người giúp em dắt xe trong bãi giữ xe chật chội, hay chỉ đơn giản là một lời khen về kiểu tóc mới. Những điều giản dị đó thôi cũng đủ làm em vui cả ngày.



Về "người ấy", em có vài mong muốn nhỏ. Em hy vọng anh cao tầm 1m75 trở lên, để em có cảm giác được bảo vệ và trông giống những cặp đôi "đũa lệch" dễ thương trong phim Hàn Quốc. Yêu cầu này có vẻ hơi ngộ nghĩnh, anh nhỉ! Quan trọng hơn, em mong anh sẽ là một người tử tế, chân thành và thành thật. Trong tình yêu, em không muốn một người chịu đựng khó khăn một mình, khiến người còn lại cảm thấy bất lực và lo lắng. Thay vào đó, em muốn chúng ta cùng nhau đối diện và tìm cách giải quyết mọi vấn đề.



Em không chỉ tìm kiếm một người để yêu, mà còn cần một người bầu bạn, cùng nhau phát triển bản thân và đồng hành trong cuộc sống. Em hy vọng anh dưới 30 tuổi để cả hai có đủ thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, vì em không thích cảm giác "yêu nhanh cưới vội". Mong sẽ sớm được gặp anh.

