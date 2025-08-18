Chanté truyền thông điệp 'Sải bước thanh lịch' tại Vietnam's Next Top Model

Chanté đồng hành cùng tập 3 của chương trình, truyền tải thông điệp mới qua thử thách catwalk liên hoàn, khẳng định bản lĩnh và khí chất của thế hệ người mẫu trẻ.

Tập 3 chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa lên sóng vào ngày 17/8. Lần này, các thí sinh phải đối diện với một trong những thử thách catwalk kịch tính và ấn tượng, đó là chinh phục sàn runway liên hoàn trong những thiết kế độc bản thuộc bộ sưu tập Thanh lịch - sự kết hợp đặc biệt giữa nhà thiết kế Hoàng Minh Hà và thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1 Chanté. Tập mới này không chỉ là một màn trình diễn thời trang mà còn truyền tải thông điệp "Sải bước thanh lịch", định hình nên chuẩn mực mới về bản lĩnh và thần thái của một top model.

Sàn runway liên hoàn trong thử thách tại tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025, được đồng hành và tài trợ chính bởi thương hiệu Chanté. Ảnh: Chanté

Theo đó, các thí sinh phải chứng minh bản lĩnh trên sàn runway - nơi mỗi bước đi đều mang tinh thần vedette. "Từng bước đi đòi hỏi thí sinh phải giữ kỹ thuật vững vàng, đồng thời thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và xử lý mọi tình huống bất ngờ. Đây cũng là cơ hội để các gương mặt trẻ tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành vedette - vị trí cao nhất mà bất kỳ người mẫu nào cũng khao khát", đại diện ban giám khảo cho biết.

Sự kết hợp giữa thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1 Chanté và nhà thiết kế Hoàng Minh Hà đã biến thử thách lần này thành màn trình diễn vừa đẹp mắt vừa đầy thử thách. Thí sinh phải kiểm soát từng chi tiết, từ tà váy, phom dáng khi di chuyển trên bậc thang đến những bước đi chắc chắn trên dốc hay nền sỏi. Theo đại diện Chanté, tinh thần "Sải bước thanh lịch" được khắc họa rõ nét qua vẻ đẹp chuẩn mực và sự điềm tĩnh mà thử thách đòi hỏi. Đồng thời, phần thi cũng bộc lộ giới hạn của những thí sinh thiếu bản lĩnh, mang lại cho họ bài học về xử lý trang phục tinh tế, sự tự tin trên sân khấu và khả năng phối hợp khi trình diễn đôi.

Các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 đã vượt qua thử thách đúng tinh thần "ngã cũng phải thanh lịch". Ảnh: Chanté

Bên cạnh đó, sự góp mặt của Chanté trong thử thách này không chỉ dừng lại ở vai trò thương hiệu tài trợ mà còn là người truyền cảm hứng cho thông điệp 'sải bước thanh lịch'. Với thương hiệu, thanh lịch không chỉ là phong cách thời trang mà còn là sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần dám chinh phục đỉnh cao.

Đại diện Chanté chia sẻ đồng hành cùng Vietnam’s Next Top Model 2025, thương hiệu mong muốn truyền cảm hứng để thế hệ người mẫu trẻ tự tin tỏa sáng và lan tỏa sự thanh lịch trên hành trình chinh phục giấc mơ trở thành "top model". "Với Chanté, giặt xả không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc quần áo, mà còn là cách chúng tôi gửi gắm một phong cách sống - nơi hương thơm bền lâu nâng niu từng thớ vải, đồng thời giúp phái đẹp thể hiện khí chất và sự tự tin qua mỗi bộ trang phục thơm mềm, sạch sẽ".

Top 14 thí sinh xuất sắc trong tập 3. Ảnh: Chanté

Tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 khép lại với những màn trình diễn kịch tính, truyền tải rõ nét thông điệp "Sải bước thanh lịch" của thương hiệu Chanté - yếu tố làm nên bản lĩnh của một người mẫu chuyên nghiệp.

Hành trình chinh phục ngôi vị quán quân vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Người chiến thắng sẽ có cơ hội cùng Chanté đặt chân đến Paris, thực hiện bộ ảnh quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Chương trình sẽ phát sóng lúc 20h Chủ nhật hàng tuần, trên VTV9 và 20h30 cùng ngày trên YouTube MultiTV Official.

(Nguồn: Thương hiệu Nước giặt xả 8 trong 1 Chanté)