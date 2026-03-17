Chánh Văn phòng Nhà Trắng mắc ung thư vú

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu, vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian điều trị.

"Tuần qua, tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú", bà Wiles, 68 tuổi, thông báo ngày 16/3. "Gần 1 trong 8 phụ nữ tại Mỹ sẽ phải đối mặt với căn bệnh này. Mỗi ngày, những phụ nữ này vẫn nuôi dạy con cái, đi làm và phục vụ cộng đồng bằng nghị lực và sự kiên cường. Giờ tôi là một trong số họ".

Tổng thống Donald Trump cho biết bà Wiles sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng trong thời gian điều trị. Hiện chưa rõ bà sẽ chọn phác đồ điều trị nào.

"Bà ấy có một đội ngũ y tế tuyệt vời và tiên lượng rất khả quan", ông Trump đăng trên Truth Social. "Trong thời gian điều trị, bà ấy sẽ làm việc gần như toàn thời gian tại Nhà Trắng, điều đó khiến tôi rất vui mừng".

Susie Wiles xuống từ máy bay ở Londonderry, New Hampshire, tháng 10/2025. Ảnh: Washington Post

Tại một sự kiện ở Trung tâm Kennedy cùng ngày, ông Trump xuất hiện cùng bà Wiles, gọi bà là "một con người, chiến binh phi thường". "Bà ấy sẽ còn ở đây rất lâu nữa. Tiên lượng phải nói là tốt hơn cả rất tốt", lãnh đạo Mỹ nói.

Bà Wiles là nữ Chánh Văn phòng Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử, nhờ sự ủng hộ được xem là "vô điều kiện" của ông Trump.

Wiles bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1979 với tư cách trợ lý cho nghị sĩ đảng Cộng hòa Jack Kemp. Một năm sau, bà tham gia chiến dịch tranh cử đưa Ronald Reagan trở thành tổng thống thứ 40 của Mỹ. Sự nghiệp đỉnh cao của bà bắt đầu năm 2010, khi bà giúp Rick Scott, doanh nhân ít kinh nghiệm chính trị, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Florida.

Năm 2016, bà trở thành đồng chủ tịch chiến dịch bầu cử của ông Trump tại Florida. Năm 2018, bà giúp Ron DeSantis, khi đó là nghị sĩ ít tên tuổi, lật ngược tình thế trong chiến dịch tranh cử.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, bà Wiles được đánh giá là "người có công hàng đầu" trong nỗ lực đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã hết lời ca ngợi và gọi Wiles là "bà đầm băng giá" khi nhắc tên bà 7 lần trong diễn văn chiến thắng.

Theo Trung tâm Ung thư Quốc gia Mỹ, hơn 300.000 phụ nữ nước này bị chẩn đoán mắc ung thư vú trong năm 2025, chiếm hơn 15% tổng số ca ung thư được ghi nhận. Trung tâm này cho biết tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân mắc ung thư vú hiện vượt 91%.

Đức Trung (Theo CBS News, ABC News, AP)