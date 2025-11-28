Chánh văn phòng của ông Zelensky từ chức

Chánh văn phòng Andriy Yermak nộp đơn từ chức sau khi cơ quan chống tham nhũng Ukraine khám nhà riêng của ông.

"Văn phòng Tổng thống sẽ được tổ chức lại", ông Volodymyr Zelensky hôm nay thông báo. Tổng thống cho biết ông muốn tránh "những tin đồn và suy đoán", đồng thời thêm rằng sẽ tham vấn để xác định người thay thế tiềm năng cho vị trí của Yermak.

Trước đó vài giờ, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) ra tuyên bố chung rằng hai cơ quan này đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Yermak vì liên quan tới một cuộc điều tra chưa được tiết lộ.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak trong cuộc họp báo tại Kiev hồi tháng 8/2024. Ảnh: AFP

Truyền thông Ukraine cho hay ông Yermak liên quan đến bê bối tham nhũng tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. NABU cho hay phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với Energoatom, với số tiền lên tới 100 triệu USD.

Chánh văn phòng Andriy Yermak, 54 tuổi, là bạn thân của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi lãnh đạo Ukraine bắt đầu sự nghiệp chính trị. Ông cũng là người góp phần định hướng chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Zelensky năm 2019. Ông Yermak được bổ nhiệm làm chánh văn phòng vào năm 2020 và được xem là người có ảnh hưởng lớn trong chính phủ.

Dù ông Yermak đã đối mặt nhiều lời kêu gọi từ chức, ông Zelensky trước đó luôn bảo vệ đồng minh thân cận và thậm chí đã bổ nhiệm ông làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ ngày 23/11.

"Tôi rất biết ơn Andriy vì đã luôn trình bày lập trường của Ukraine trong tiến trình đàm phán một cách chính xác như mong muốn", ông Zelensky nói khi thông báo Yermak từ chức.

Trước ông Yermak, bộ trưởng tư pháp Herman Halushchenko và bộ trưởng năng lượng Svitlana Hrynchuk cũng từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, Reuters, AFP)