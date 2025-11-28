Chánh văn phòng của ông Zelensky bị khám nhà

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine khám xét nhà riêng của Andriy Yermak, chánh văn phòng của ông Zelensky, leo thang cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) hôm nay ra tuyên bố chung rằng hai cơ quan này đã tiến hành khám xét nhà riêng của Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak.

Tuyên bố chung thêm rằng cuộc khám xét đã được "cho phép" và liên quan tới một cuộc điều tra chưa được tiết lộ.

Ông Yermak xác nhận nhà riêng đang bị khám xét và cho biết bản thân hoàn toàn hợp tác. "Các nhà điều tra không gặp trở ngại nào. Họ được phép tiếp cận toàn bộ căn hộ, trong khi các luật sư của tôi cũng có mặt và tương tác với quan chức thực thi pháp luật", ông nói.

Sự việc diễn ra hai tuần sau khi NABU và SAPO công bố khởi động cuộc điều tra quy mô lớn, nhắm vào các sai phạm tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. NABU cho hay phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với Energoatom, với số tiền lên tới 100 triệu USD.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tại Kiev hồi tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Kyiv Independent đưa tin ông Yermak bị điều tra vì vụ án này. Một nguồn tin thực thi pháp luật nói với trang tin rằng một trong những ngôi nhà sang trọng gần Kiev được tài trợ thông qua kế hoạch tham nhũng Energoatom là dành cho Yermak.

Trước đó, Ukrainska Pravda ngày 24/11 cũng dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật nói rằng Yermak có liên quan đến bê bối tham nhũng và các điều tra viên gọi ông là "Ali Baba".

Công tố viên chống tham nhũng hàng đầu của Ukraine Oleksandr Klymenko đầu tháng 11 cáo buộc rằng "Ali Baba đang tổ chức các cuộc họp và giao nhiệm vụ cho cơ quan thực thi pháp luật để truy tố điều tra viên của NABU cùng các công tố viên chống tham nhũng".

Daria Kaleniuk, giám đốc điều hành của Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng, cho biết việc khám xét thường được tiến hành ngay trước khi các cáo buộc được đưa ra đối với nghi phạm tiềm năng. "Vì vậy chúng ta có thể mong đợi hôm nay hoặc rất sớm sẽ có các cáo buộc chống lại Andriy Yermak", bà nói với Kyiv Independent.

Chánh văn phòng Andriy Yermak, 54 tuổi, là bạn thân của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi lãnh đạo Ukraine bắt đầu sự nghiệp chính trị. Ông cũng là người góp phần định hướng chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Zelensky năm 2019.

Dù Yermak chưa bị nêu tên là nghi phạm vụ án, nhiều nhà lập pháp đối lập và một số thành viên trong chính đảng của ông Zelensky đã kêu gọi sa thải chánh văn phòng này. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine từ chối. Ông thậm chí bổ nhiệm Yermak dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ ngày 23/11.

Cuộc khám xét nhà riêng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa ông Zelensky và các đối thủ chính trị giữa lúc Ukraine đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn để chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga.

Nhà phân tích chính trị Viktor Shlinchak của Viện Chính sách Thế giới tại Kiev mô tả cuộc khám xét là "ngày thứ Sáu đen tối" đối với Yermak và cho rằng ông Zelensky có thể buộc phải sa thải cố vấn. "Có vẻ như chúng ta có thể sớm có một trưởng đoàn đàm phán khác", ông viết trên Facebook.

Văn phòng Tổng thống Ukraine và cơ quan báo chí của ông Zelensky chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về Yermak.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, Reuters, CNN)