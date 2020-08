Chánh án bị đương sự livestream xúc phạm

Bình ThuậnBà Trần Thị Ngọc Nữ, 43 tuổi, phản đối bản án chia tài sản sau ly hôn của người quen nên đến toà tìm thẩm phán và chánh án, livestream chửi bới.

Bà Nữ ở phường Mũi Né, bị Công an TP Phan Thiết khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 BLHS 2015, cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 28/6/2018, bà Nữ cùng chồng là Trần Văn Đoàn, 44 tuổi, Huỳnh Vũ Mai Vương (46 tuổi, trú phường Mũi Né) đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận khiếu nại bản án dân sự phúc thẩm về việc phân chia tài sản sau khi ly hôn giữa bà Vương và chồng cũ.

Trong bản tường trình gửi cơ quan điều tra, bà Nữ cho biết được bà Vương ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án tranh chấp tài sản chung sau ly hôn do TAND TP Phan Thiết thụ lý tháng 10/2017. Bản án sơ thẩm chia đôi thửa đất chung hơn 4.900 m2 ở Mũi Né cho bà Vương và chồng cũ; chia đôi số tiền hưởng lợi từ việc cho công ty du lịch thuê mỗi tháng 10 triệu đồng.

Chồng cũ của bà Vương kháng cáo. Ngày 23/5/2018, TAND tỉnh Bình Thuận xử phúc thẩm.

Bà Nữ cho rằng, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm. Nhưng 10 ngày sau, khi nhận bản án phát hành, bà Nữ phát hiện nội dung có phần không giống như chủ toạ đọc công khai trước tòa. Cụ thể, trong bản án bị sửa, chồng cũ của bà Vương được chia đất nhiều hơn.

Bà Nữ, Vương sau đó đến phòng làm việc của thẩm phán Lương Thanh Chín (chủ toạ phiên phúc thẩm) và Chánh án Biện Văn Hoan để khiếu nại. Không gặp được hai ông này, bà Nữ lớn tiếng chửi, dùng điện thoại livestream bằng tài khoản Facebook "Nu Tran".

Theo TAND tỉnh Bình Thuận, bà Nữ nhiều lần đến toà thực hiện hành vi này và viết những nội dung vu khống, xúc phạm ông Chín và Hoan trên Facebook.

Công an TP Phan Thiết vào cuộc điều tra, song ngày 29/12/2018 tạm đình chỉ do chưa đủ căn cứ để khởi tố bà Nữ. Đến ngày 25/5, cơ quan này phục hồi điều tra, sau đó khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Ngoài ra, bà Nữ còn bị cho là liên quan 2 vụ án hình sự khác.

Thượng tá Phạm Xuân Thịnh cung cấp thông tin điều tra bà Nữ chiều 28/8. Ảnh: Việt Quốc.

Chiều 28/8, giao ban báo chí tại Ban Tuyên giáo Bình Thuận, thượng tá Phạm Xuân Thịnh (Phó Công an TP Phan Thiết) cho biết, bà Nữ có hành vi chửi bới, xúc phạm công chức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tòa án. Cơ quan điều tra đang đẩy nhanh tiến độ để làm rõ hành vi của bị can cùng những người liên quan.

Tuy nhiên, điều tra viên hiện chưa hỏi cung được bà Nữ vì bị can đưa ra lý do "không đảm bảo sức khỏe". Ngày 13/8, bà này có đơn xin rời khỏi nơi cư trú để đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Trực tiếp điều tra vụ án, đại úy Huỳnh Bá Phong, nói: "Chúng tôi chưa nhận được kết quả khám bệnh của bị can. Nếu kết quả là tâm thần, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định theo đúng pháp luật", điều điều tra viên phụ trách vụ án cho biết.

Trả lời VnExpress, ông Trần Văn Đoàn cho biết, vợ ông đã về nhà, được bệnh viện chẩn đoán "trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần, loạn ám ảnh – cưỡng bức".

"Tôi xin bệnh viện cho bà ấy về điều trị ngoại trú, vì chúng tôi còn ba đứa con nhỏ gần đến năm học nhưng không có ai trông nom. Sức khỏe bà ấy yếu hẳn, tâm lý có biểu hiện bất thường, có những lúc đòi tự tử", ông Đoàn nói.

Gia đình cũng đã thuê luật sư để bào chữa, khiếu nại cho bà Nữ. "Tôi cho rằng hành vi của vợ tôi chỉ đáng bị xử lý hành chính, không đến mức phải xử lý hình sự", ông Đoàn nêu quan điểm.

