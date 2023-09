Changan CD701 concept - xe điện lai SUV và bán tải

Trung QuốcMẫu concept có khả năng biến đổi từ SUV thành bán tải, và biết tự tìm trạm sạc.

Ngày 4/9, hãng ôtô Trường An (Changan) ra mắt mẫu concept tại Hội nghị Khoa học ôtô và công nghệ môi trường Trường Anh lần thứ 3. CD701 dự kiến được sản xuất thương mại trong 2024.

CD701 phát triển trên nền tảng xe điện thông minh SDA của Trường An, định vị là crossover cỡ lớn 5 chỗ. Thiết kế tổng thể có thể coi như một chiếc xe gầm cao kiểu coupe. Đèn pha dạng chữ C, và giữa hai cụm đèn pha là một màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin như tên xe và mức pin. Phía đuôi xe cũng có một màn hình tương tự.

Kích thước tổng thể với dài x rộng x cao lần lượt là 5.000 x 1.970 x 1.630 mm. Trục cơ sở 3.100 mm.

Điều gây ấn tượng nhất của CD701 là sự linh hoạt trong việc thiết lập, khi có thể chuyển từ kiểu SUV sang bán tải. Theo đó, tấm kính đằng sau có thể trượt lên phần mui cùng lúc cửa sau mở ra, tạo thành không gian chứa đồ rộng rãi. Cách thức này giống hệt mẫu concept điện Audi Activesphere được hãng Đức lần đầu giới thiệu hồi tháng một.

Trong cabin, khu vực táp-lô gần như trống trơn, không có cả đồng hồ bởi mọi thông tin được hiển thị trên kính lái (HUD). Chỉ một màn hình điều khiển trung tâm, và một màn hình có thể gập gọn cho bên ghế lái phụ. Vô-lăng đáy phẳng.

"Bộ não" của CD701 được Trường An phát triển độc lập, với những tính năng hỗ trợ như tự động tìm trạm sạc điện, sạc tự động, và tương tác với giọng nói. Ngoài ra, hãng cho biết chiếc concept sẽ là mẫu xe đầu tiên trên thế giới trang bị công nghệ "liên lạc xe với vệ tinh", có thể kết nối internet bất cứ lúc nào, và không bao giờ mất kết nối.

Đầu tháng 6, Trường An từng thông báo rằng CD701 có thể được giới thiệu dưới thương hiệu mới Zhuge. Nhưng thực tế, mẫu concept điện thuộc thương hiệu xe điện cao cấp của hãng là Qiyuan. Ngoài ra, Trường An còn có một số thương hiệu con khác gồm Deepal (Shenlan - chuyên xe điện), Avatr (xe điện cao cấp), Oshan (SUV và MPV cỡ trung), Kaicene (xe tải thương mại hạng nhẹ).

Trong 8 tháng đầu năm nay, Trường An bán được 1,633 triệu xe, tăng 11,43% so với cùng kỳ 2021. Mức tăng lớn nhất đến từ dòng xe năng lượng mới, với 92,9%. Đến hết 2025, hãng có kế hoạch ra mắt 10 mẫu xe mới. Đến hết 2030, Trường An đặt mục tiêu đạt doanh số hàng năm 5 triệu xe, trong đó 1,5 triệu xe thuộc thương hiệu Qiyuan.

Mỹ Anh (theo Carscoops)