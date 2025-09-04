Chàng trai yêu thiên nhiên, tìm người xây dựng hạnh phúc

Mình chỉ cần sự đồng điệu trong tâm hồn với bạn gái, lắng nghe những chia sẻ, tâm tư tình cảm.

Mình mạo muội viết bài để có thể tìm hiểu một người, sau này cùng nhau đồng hành trong cuộc sống, chung vui cùng với nhau và sẻ chia những khó khăn khi gặp phải. Mình tên là Thanh, sinh năm 1988, công việc của mình hiện tại phụ trách một cửa hàng xăng dầu tại Đồng Nai. Mình từng sinh sống tại thành phố Thuận An nên sau này vẫn muốn ở đó.

Mình sinh ra và lớn lên tại Huế nhưng hiện tại gia đình mình sinh sống tại Đắk Lắk. Mình yêu thích thiên nhiên, cây cối, biển cả. Bao năm làm lụng mình đã xây dựng được một mảnh vườn ở trên Đắk Lắk. Mình không có yêu cầu cụ thể về bạn gái, chỉ cần sự đồng điệu trong tâm hồn với nhau, lắng nghe những chia sẻ, tâm tư tình cảm. Cả hai cùng hướng về cùng nhau để xây dựng cuộc sống riêng hạnh phúc. Hẹn thư sau của bạn nhé!

