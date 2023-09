Chàng trai Yên Bái 'gây sốt' tại showcase nhóm nhạc Hàn

Hàn QuốcHanbin (Ngô Ngọc Hưng), 25 tuổi, xuất hiện ở buổi giới thiệu album đầu tiên cùng TEMPEST sau hơn một năm debut.

Chiều 20/9, Hanbin cùng sáu thành viên nhóm giới thiệu album đầu tiên Into the Storm tại Seoul. Hình ảnh chàng trai người Việt gây chú ý trên nhiều trang báo Hàn như Xports News, My Daily. Trên Facebook, Twitter, các thông tin về Hanbin được fan cập nhật, hút hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Hanbin tạo dáng chụp ảnh tại sự kiện trong trang phục siêu nhân. Ảnh: Xports News

Trang Osen dùng từ "tuyệt vời" để bình luận về màn trình diễn của Hanbin tại sự kiện. Phần giao lưu, Hanbin bày tỏ mong muốn sẽ cùng TEMPEST thực hiện nhiều chuyến lưu diễn, trong đó có Việt Nam - quê hương của anh. Ca sĩ nói: "Tôi có thể đến nơi đâu miễn là có các bạn", theo Xports News.

Into the Storm là dự án đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 5 tháng, gồm ba bài hát, trong đó Vroom Vroom là ca khúc chủ đề, cùng với Dive và Bluetooth. Album mang phong cách sôi động, gồm thể loại hip hop, dance.

Trưởng nhóm Lou cho biết: "Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ thời gian qua. Tôi vui vì cho khán giả thấy sự trưởng thành. Nhóm hứa còn nhiều điều hay ho sắp tới".

MV Vroom Vroom của TEMPEST MV "Vroom Vroom" của TEMPEST, phát hành chiều 20/9 (Hanbin áo đỏ ở 0'10). Video: Yuehua Entertainment

Thông tin Hanbin được chọn debut trong nhóm nhạc TEMPEST, dưới sự quản lý của Yuehua Entertainment, công bố hồi tháng 1/2022 gây chú ý. Nhiều tháng qua, anh cùng nhóm dự nhiều sự kiện tại Hàn Quốc và quốc tế, phát hành các MV như Freak Show, Young & Wild.

Hanbin sinh tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại. Năm 2020, ca sĩ gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS.

Giọng ca trẻ liên tục nằm trong top thí sinh có lượng bình chọn cao, gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai, vũ đạo tốt. Hanbin bị loại trước thềm chung kết, vuột cơ hội gia nhập nhóm nhạc nam Enhypen - ra mắt hồi tháng 11/2020. Sau đó, ca sĩ đầu quân làm thực tập sinh ở Yuehua Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ Choi Ye Na, Cho Seung Youn, Everglow, nam diễn viên Lee Do Hyun.

Trước khi debut, Hanbin có tiếng trong giới dancer Kpop Việt Nam với nghệ danh Hưng Bin, có fandom (cộng đồng người hâm mộ) mạnh. Nam nghệ sĩ từng đảm nhận vị trí leader của nhóm C.A.C, giành chiến thắng cuộc thi Vietnam Kpop random dance in public 2018.

Hanbin hát 'Một con vịt' Hanbin hát "Một con vịt" tại chương trình Idol Radio lên sóng hồi tháng 3/2022 ở Hàn Quốc. Video: MBC

Tân Cao