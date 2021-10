Chàng trai Việt làm món ăn siêu nhỏ, lên truyền hình Nhật

Thời điểm đầu Hiệu dùng than để đun nấu. Nhưng một lần làm bánh bamkuchen (một loại bánh cuộn), do lửa than quá nóng nên làm cháy đen sàn bếp, từ đó anh chuyển sang dùng nến. Việc điều chỉnh lửa khi đun nấu thức ăn siêu nhỏ cũng là một thách thức.

Ví dụ món Takoyaki của Nhật với đường kính 5 mm, chỉ dùng hơi nóng rất nhẹ để nướng, không được dùng lửa trực tiếp sẽ khiến bánh nhanh cháy. Để làm món ăn này, Hiệu phải dùng bạch tuộc cỡ nhỏ kèm với những cọng hành tí xíu. Khuôn sử dụng cho món ăn được anh đánh giá “bé nhất thế giới”, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ.