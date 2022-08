Chàng trai Việt đi 15 nước châu Âu bằng xe buýt

Vương Đông, du học sinh Pháp, vừa du lịch 15 nước từ Đông sang Tây Âu trong gần 6 tuần, di chuyển hoàn toàn bằng xe buýt.

Đông hiện sống ở một thành phố nhỏ phía tây nước Pháp, đã ấp ủ chuyến đi này suốt hai năm. Tiêu chí chuyến đi của chàng trai 27 tuổi là khám phá được kỹ các nơi muốn đến và tiết kiệm theo kiểu sinh viên. Anh cho biết nếu có thời gian, mọi người hãy đi lâu hơn để đỡ mệt.

Quãng đường Đông đã đi qua 15 nước, khởi hành từ Paris, và kết thúc ở Lisbon, rồi quay về Paris. Ảnh: NVCC

Các thành phố, thủ đô của 15 nước châu Âu mà Đông đi qua gồm: Paris, Pháp - Brussels, Bỉ - Amsterdam, Hà Lan - Berlin, Đức - Vilnius, Litva - Riga, Latvia - Talinn, Estonia - Warsaw, Ba Lan - Prague, CH Czech - Bratislava, Slovakia - Budapest, Hungary - Ljubjana, Slovenia - Venice, Italy - Zurich, Thụy Sĩ - Madrid, Tây Ban Nha - Lisbon, Bồ Đào Nha - Paris, Pháp. Tổng số tiền cho chuyến đi là 1.500 euro, riêng tiền mua vé xe buýt hết 420 euro.

Di chuyển

Có bốn lý do Đông chọn di chuyển hoàn toàn bằng xe buýt, thay vì máy bay. Lý do đầu tiên là rẻ, Flixbus ở châu Âu có những chặng đi đêm, tiết kiệm được tiền khách sạn; thứ hai, Đông muốn ngắm toàn cảnh châu Âu được nhiều hơn. Đông thích tận hưởng cảm giác ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi cà phê và say sưa ngắm cảnh đẹp châu Âu thay đổi qua từng nước. "Đó là trải nghiệm thú vị đáng để thử một lần", anh nói.

Đông đang ngồi đợi xe buýt. Hiện tại, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Du lịch tại Pháp. Ảnh: NVCC

Lý do thứ ba là chàng trai trẻ muốn thử thách bản thân để xem sức chịu đựng đi phượt đến đâu và thứ tư, đây là chuyến đi có thể chỉ có một lần trong đời, nên anh không muốn bỏ lỡ. "Cảm giác xách balo đi lang thang tự do tự tại 15 nước, thích đi đâu thì đi, cứ 2-3 ngày lại thức dậy tại một đất nước mới rất thú vị", anh nói.

Trong các thành phố, Đông đi bộ hoàn toàn. Điều này phù hợp với hai tiêu chí anh đặt ra: tiết kiệm và muốn thử thách bản thân. Tiếp đến, anh muốn lang thang tại các con đường, nhìn ngắm mọi thứ. Cũng do đi bộ, nên anh nghiên cứu các cung đường kỹ càng trong lúc ngồi xe buýt, làm sao để đi gần và nhiều điểm nhất.

"Điểm nào xa quá thì tôi không đi, vì chú trọng trải nghiệm, nhìn ngắm cuộc sống là chính chứ không đặt mục tiêu phải check-in tất cả điểm đến nổi tiếng. Đi lang thang ngắm đường phố rất thú vị, bạn sẽ tìm thấy nhiều góc phố nhỏ xinh, bình yên, ít du khách. Đó là một nhịp thở rất khác ngay giữa lòng các thành phố nhộn nhịp. Nếu thích, bạn cũng có thể đi các phương tiện công cộng, thay vì đi bộ".

Lịch trìnhtại các nước của Đông

Ăn uống

Mỗi thành phố, Đông đều lên kế hoạch vào một nhà hàng đặc sản. Các nhà hàng tại Tây Âu đồ ăn đắt đỏ, khoảng 18-25 euro một món. Nhưng các nước Đông Âu giá cả phải chăng, 10 euro cho một suất ăn. Do đó, tại các nước Đông Âu, Đông sẽ ghé nhà hàng và gọi nhiều món hơn. Các bữa còn lại, anh vào siêu thị mua đồ và tự nấu ăn tại hostel.

Đông thích lang thang nhìn ngắm cuộc sống tại châu Âu trên các con phố, nên anh đi bộ hoàn toàn tại các thành phố mình ghé thăm. Ảnh: NVCC

"Du khách trẻ châu Âu cũng rất tiết kiệm và chăm nấu ăn. Trong thời gian nấu ăn tại nhà nghỉ, bạn có thể ngồi trò chuyện cùng họ. Đó cũng là trải nghiệm hay, theo đánh giá cá nhân tôi", Đông nói.

Chỗ ở

Đông chọn các hostel giá rẻ, thuận tiện đi lại. Anh đặt chủ yếu trên Booking.com. Phần lớn các hostel tại châu Âu đều sạch sẽ.

Đông cho biết chuyến đi lần này hoàn toàn bằng xe buýt, có những đêm ngủ trên xe để tiết kiệm chi phí thuê phòng, cộng thêm đi bộ nên rất mệt. Do đó, anh luôn đặt vấn đề sức khỏe lên đầu để cân đối lịch trình. Thường sau khi đi qua hai nước, đến nước thứ ba, Đông sẽ ở lại dài ngày hơn một chút để nghỉ ngơi, lấy lại sức cho chặng tiếp theo. Ban đầu, bố mẹ khi biết kế hoạch của con trai có đôi chút lo lắng, vì lịch trình dày, đi lại nhiều, sợ con không đủ sức khỏe. Nhưng sau cùng, tất cả đều ủng hộ quyết định của anh.

Một trong những nơi để lại ấn tượng nhất với chàng trai trẻ là Amsterdam. Thủ đô Hà Lan vốn trong hình dung là một nơi đông khách du lịch. Nhưng khi đến, Amstedam chào đón anh bằng vẻ cổ kính, xinh đẹp, bình yên và không hề ồn ào. Một kỷ niệm đẹp khác là đi dạo ngắm hoàng hôn đẹp như trong cổ tích ở Tallinn của Estonia.

Đông từng đến Venice, Italy và bị ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp nơi này. Do đó, anh quyết định quay lại lần nữa. Nhưng lần này, anh có cảm giác hụt hẫng đôi chút. "Venice vẫn rất đẹp, nhưng do dịch và thành phố đang tu sửa lại rất nhiều công trình để đón khách trở lại, nên tôi có cảm giác chưa được trọn vẹn", anh nói.

Thành phố tiếp theo khiến Đông hụt hẫng là Ljubljana, Slovenia. "Tôi không nghĩ thành phố lại bé đến vậy. Sau khi xin bản đồ giấy của khách sạn để đi tham quan, tôi chỉ mất một tiếng để đi hết các địa điểm nổi tiếng, vòng quanh thành phố. Hơn nữa, giá cả đắt đỏ. Tôi đang quen với chi phí giá rẻ tại các nước Đông Âu, nên tại Slovenia khiến tôi hơi hẫng".

Đông nói, chuyến đi này của anh ngoài việc di chuyển nhiều, còn lại mọi thứ đều thuận lợi. Thời tiết châu Âu dễ chịu, không khí trong lành, kiến trúc và cảnh quan đẹp. Giao thông giữa các nước dễ dàng, khiến việc đi du lịch đơn giản hơn rất nhiều. Như Đông, anh chỉ cần xách balo lên và đi.

"Sau hành trình này, tôi có thêm một góc nhìn khác về việc đi du lịch châu Âu, không phải cứ thật nhiều tiền mới có thể đi được. Bạn vẫn có những cách khác để có chuyến đi đáng nhớ với chi phí không quá nhiều", Đông nói.

Chàng trai Việt cũng hy vọng chia sẻ chi tiết về chuyến đi có thể giúp ích được nhiều người có kế hoạch đi châu Âu trong thời gian tới.

Phương Anh