Chàng trai Việt dành 1,5 năm đạp xe tới Anh xem MU

Phạm Công Luật, 34 tuổi, bắt đầu đạp xe từ 18/9 và dự kiến tới sân Old Trafford của Manchester United, Anh, sau 1,5 năm.

Phạm Công Luật, 34 tuổi, sống tại TP HCM, đang thực hiện hành trình đạp xe một vòng Việt Nam, sau đó đến sân Old Trafford vì hâm mộ nửa đỏ của thành Manchester từ năm 2000.

Luật từng làm hướng dẫn viên du lịch và nhiều công việc khác nhưng chưa tìm được "bến đỗ" phù hợp. Giai đoạn Covid-19, thấy cuộc sống bí bách, anh quyết định đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội để tìm kiếm cơ hội khác. Nhưng do quy định phòng chống dịch, anh chỉ có thể đạp đến Đà Nẵng.

Tuy nhiên, giai đoạn này, anh thực hiện nhiều công việc giúp ích cho cộng đồng như kêu gọi trồng rừng, tham gia hỗ trợ miền Trung dịp bão lũ hay các chiến dịch bảo vệ môi trường. Anh nhận ra mình có thể đóng góp cho xã hội. Hành trình đạp xe tới Old Trafford bắt đầu thành hình từ đây.

Anh Luật chia sẻ ngoài việc thực hiện ước mơ đến sân của đội bóng yêu thích, qua hành trình, anh muốn giúp nâng cao nhận thức về tình trạng lừa đảo, buôn bán người. "Tình trạng lừa đảo, buôn bán người ngày càng nghiêm trọng và tôi mong chuyến đi của mình phần nào giúp mọi người nâng cao nhận thức", anh nói.

Anh Luật trong thời gian ở Hà Giang hồi tháng 9. Ảnh: NVCC

Hành trình bắt đầu từ ngày 18/9 tại Hà Nội. Anh Luật muốn đạp xe hết Việt Nam sau đó sẽ sang Lào để "dấn thân" vào hành trình tới Old Trafford, dự kiến kéo dài khoảng 1,5 năm. Hiểu rằng đây là hành trình dài, năm ngoái, anh quyết định thử thách bản thân bằng chuyến đi xuyên một số nước châu Á như Campuchia, Thái Lan. Trong điều kiện thời tiết tốt, địa hình bằng phẳng, anh có thể đạp khoảng 100 km mỗi ngày. Tuy nhiên, một số đoạn đường đèo như Hà Giang thực sự khiến chàng trai quê Quảng Trị thấy mất sức khi chỉ đạp được khoảng 25-30 km mỗi ngày.

Do đã tích cóp được một khoản tiền từ những công việc trước kia, anh Luật cho biết hiện tại có thể lo được khoảng 60-70% chi phí cả chuyến đi. Còn lại, anh sẽ kiếm thêm trong quá trình đạp xe.

Chi phí tại Đông Nam Á hay châu Á nói chung dự kiến không phải vấn đề lớn. Anh từng tới Lào và thấy chi phí ở đây rẻ hơn một nửa so với Việt Nam. Ngoài nhà nghỉ giá rẻ, anh cũng mang theo lều để cắm trại để tiết kiệm chi phí.

Xuyên suốt hành trình, anh Luật nói sẽ không hoàn toàn đạp xe. Một số điểm dự kiến cần đi tàu biển. Anh sẽ hạn chế di chuyển bằng phương tiện khác nhiều nhất có thể để đảm bảo tinh thần của chuyến đi. Hàng ngày, anh cũng cập nhật về chuyến đi trên các kênh mạng xã hội với hy vọng sớm được đội ngũ truyền thông của Manchester United chú ý.

Năm 2023, một cổ động viên Manchester United tên Ochirvaani "Ochiroo" Batbold đã khởi hành từ Ulaanbaatar, Mông Cổ, đạp xe gần 14.000 km để tới sân Old Trafford. Hành trình của anh qua hàng chục quốc gia, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và những chặng đường hiểm trở. Mục tiêu của Ochiroo là hoàn thành lời hứa thời niên thiếu: được xem một trận đấu của MU ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Sau gần nửa năm rong ruổi, Ochiroo đã đặt chân tới Manchester vào cuối năm 2023 và được cộng đồng fan MU trên toàn thế giới chú ý. Câu chuyện của anh được trang web của MU và nhiều tờ báo lớn như BBC ghi nhận.

"Điều này càng làm tôi có thêm động lực để vững tin trên con đường phía trước", anh nói. Tuy nhiên, anh dự đoán cần đi ít nhất được 2/3 chuyến đi mới may mắn được đội truyền thông của MU chú ý.

Lộ trình anh Luật đặt ra. Ảnh: NVCC

Anh Luật đã liên hệ tới nhiều Hội cổ động viên Manchester tại các quốc gia và nhận được sự động viên. Một số hội cổ động viên ở Singapore, Ấn Độ nói sẽ chào đón anh và tổ chức các hoạt động như đạp xe chung nếu chàng trai Việt Nam tới nơi.

Duman Kurmangaliyev, Hội trưởng Hội cổ động viên chính thức của Manchester United ở Almaty, Kazakhstan, cho rằng đây là "hành trình của một fan Quỷ đỏ đích thực".

"Những người như Luật và Ochirvaani sẽ được nhớ đến như huyền thoại trong cộng đồng fan", Duman nói và gửi lời chúc tới nam du khách Việt. Hội cổ động viên ở Almaty xác nhận sẽ có buổi gặp gỡ với anh Luật khi tới nơi để chào mừng.

Trong khi đó, Ujjwal Poudel, Chủ tịch Hội cổ động viên Manchester United tại Nepal, nói để đạp xe từ Việt Nam tới Nepal chắc chắn có nhiều khó khăn nhưng không phải không thể. Khi anh Luật tới Nepal - dự kiến vào tháng 2/2026 - họ có thể cùng nhau xem một trận bóng đá. Ngoài ra, hội cổ động viên cũng tổ chức một buổi chào mừng để thể hiện lòng hiếu khách của người Nepal.

Anh Luật cho biết ban đầu anh không được bố mẹ ủng hộ vì họ muốn anh làm một công việc ổn định. Tuy nhiên, họ cũng đã chấp nhận sau khi thấy quyết tâm của con trai. Người yêu của anh Luật cũng có quan điểm tương tự. Cả hai dự kiến làm đám cưới sau khi hành trình kết thúc.

Tuy nhiên, trong cộng đồng fan MU ở Việt Nam, một số người chỉ trích anh và cho rằng hành trình "không thể thực hiện nổi".

Chàng trai 34 tuổi bỏ qua chỉ trích, cho biết đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Sẽ có những tình huống bất ngờ như hỏng xe giữa đường, đóng cửa biên giới - như khu vực cửa khẩu giữa Pakistan và Ấn Độ bị do xung đột. Anh Luật không biết lúc anh đến, biên giới đã mở lại chưa. Hay đến Afghanistan, anh cần thuê hướng dẫn viên bản địa, không được đi lại tự do.

Để phòng hỏng xe, Luật chọn loại xe touring Italy cơ bản, dễ sửa với những dụng cụ sẵn có.

"Ngồi tính mãi chắc cũng không dám đi nữa nên cứ đi thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết", anh nói.

Bức ảnh anh Luật chụp cùng Van Nistelrooy tại Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: NVCC

Khi đến Manchester, anh Luật cho biết sẽ mua vé để xem một trận đấu của đội bóng. Anh cũng mong gặp được một số huyền thoại như Paul Scholes hay Michael Carrick, HLV Sir Alex Ferguson. Hơn 10 năm trước, anh Luận từng may mắn chạm mặt cựu tiền đạo MU Van Nistelrooy khi ông đến TP HCM và xin được chữ ký.

Hiện tại, cầu thủ yêu thích nhất của anh là Bruno Fernandes nhưng anh nghĩ cầu thủ Bồ Đào Nha đã rời Manchester khi hành trình của anh hoàn thành.

Trong những ngày cuối tháng 10, anh Luật trở lại Hà Nội sau khi đi qua nhiều tỉnh thành phía bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và đang tận hưởng chút thời gian nghỉ ngắn trước khi tiếp tục đạp xe. Mục tiêu vẫn còn ở rất xa nhưng anh tin với nghị lực và tình yêu của mình với Quỷ đỏ, giấc mơ ngồi xem trận đấu ở Old Trafford sẽ thành hiện thực.

Tú Nguyễn