Chàng trai thẳng thắn tìm ứng viên

Trong tình yêu, chân thành là yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải chiều cao, cân nặng, số dư tài khoản, chạy xe sang hay dùng điện thoại xịn.

Hôm nay với mọi người là ngày gì? Có thể với ai đó là một cột mốc đáng nhớ, nhưng với đa phần chắc chỉ là một ngày làm việc bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy vậy, hôm nay mong rằng sẽ là một ngày may mắn khi mình dành chút thời gian viết vài dòng suy nghĩ với mong muốn tìm thấy người sẽ gắn bó.

Kỳ nghỉ Tết của mọi người trôi qua thế nào nhỉ? Có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và nhiều dự định mới cho năm mới chưa? Mình thì Tết này thấy thật buồn tẻ và đi kèm đó là thật nhiều áp lực từ phía cuộc sống, gia đình. Hiện tại, sau khoảng thời gian rất dài, việc mình tập trung làm chỉ đơn giản là công việc, công việc và công việc. Đôi khi rảnh rỗi chẳng dành thời gian làm điều mình thích, đôi khi lại chạy theo học hành khi thấy tò mò, hứng thú về một điều gì đó. Thoáng cái, khi ngoảnh lại, mình vẫn chẳng thấy có điều gì đáng để đánh dấu bước ngoặt, cũng chẳng có gì để thấy mình đã thành công. Do Tết này bị gia đình hỏi thăm nhiều quá nên dù lười biếng, dù có khó khăn, mình vẫn mong sẽ hoàn thành "nhiệm vụ" khó khăn là viết bài này.

Liệu một người thất bại khi chưa tìm thấy người bên cạnh nên làm gì đây? Tiếp tục làm những việc thường làm như một thói quen và thỉnh thoảng cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ sau những giờ làm việc mệt mỏi, hay là tìm kiếm một điều mới để thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để ta tiếp tục và cố gắng hơn? Mình thấy mệt mỏi lắm, không biết có ai ở trong tình trạng như mình hiện tại không nữa. Muốn có ai đó cho mình động lực để làm điều gì đó và có một ước mơ nhỏ để cùng nhau phấn đấu mà tìm hoài không thấy. Vì thế hôm nay mình mới viết bài này, dù thực tế việc nói chuyện, làm quen trên mạng không phải thế mạnh hay sở trường của mình.

Mình cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu mở bài như thường làm thì nên giới thiệu tác giả, tác phẩm, sau đó tới thân bài phân tích nội dung rồi kết luận. Nhưng trong đầu mình chắc đang bối rối và cả sự hỗn độn trong cảm xúc nên có khi bố cục sai mất rồi. Dù sai nhưng mong mọi người đừng chê cười vì trình độ văn của mình không giỏi nha.

Giới thiệu một chút về bản thân như sau:

Tính cách của mình thẳng thắn, giống như nghề nghiệp mình đang làm và cung mệnh của mình, nên sẽ rất dễ nhận ra khi nói chuyện và tiếp xúc cùng mình. Trước đây mình có gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người online, nhưng hình như mọi thứ chỉ đơn giản diễn ra bằng những câu chào hỏi, rồi dần dần điều đó khiến mình cũng ngại nói chuyện, gặp gỡ. Cảm giác thật sự khó chịu khi bạn mong muốn nói chuyện, chia sẻ nhiều nhưng chợt nhận ra sự vô tâm mà người kia dành cho mình. Mình đang đi tìm người phù hợp nhất ở hiện tại chứ không phải người theo ý mình muốn, thế nên đôi lúc sẽ có sai sót nhiều lắm. Khi sai sót thì ta sẽ sửa dần rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, nên hãy dành thời gian chia sẻ để biết nhiều điều chưa đúng về nhau rồi cùng sửa bạn nhé.

Mình có thiên hướng tìm kiếm những giá trị truyền thống, sống tình cảm và yêu thương gia đình từ người mình gắn bó. Mình không ngại chia sẻ, không ngại quan tâm, không ngại nói ra điều mình nghĩ, không ngại làm điều mình chưa làm và không ngại khoảng cách xa gần, nhưng mình sẽ rất ngại khi ta không thật sự muốn hiểu nhau khi bắt đầu một cuộc nói chuyện.

Sở thích thì chắc do mải mê với công việc và lười biếng trong việc duy trì nên dần dần cũng biến mất bớt, nhưng đặc biệt sở thích nấu ăn cho người thân thì vẫn luôn còn nhé. Mình rất mong sẽ có dịp sắp tới nấu cho ai đó đọc bài viết này, viết thư cho mình để thưởng thức và cho ý kiến đánh giá. Không được như những nhà hàng 3-5 sao nổi tiếng nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho bạn đó.

Ngoài ra mình cũng rất thích chó, mèo. Đôi khi sau những giờ làm việc mệt mỏi, lên mạng ngắm nhìn những chú chó mèo chơi đùa, hay khi rảnh chăm sóc chúng cũng khiến mình thấy thật bình yên và thoải mái. Nó chẳng khác gì buổi tối được ngồi bên bờ hồ tận hưởng gió mát, quên đi mọi buồn phiền mà một ngày làm việc mang lại.

Điều mình ghét chắc cũng như đa số mọi người, đó chính là sự giả tạo, nói dối hay không tôn trọng lời hứa. Đối với mình, muốn được người khác tin tưởng, điều đầu tiên là sống thật với bản thân, sau đó mới có thể làm việc gì thì làm. Quan điểm của mình luôn là đã hứa thì thực hiện, đã làm thì dành tất cả cho việc mình làm. Có thể sẽ có sai sót hay chưa ưng ý, nhưng chắc chắn sẽ khiến người khác thấy họ được tôn trọng và mình là người đáng tin.

Tiêu chuẩn tìm kiếm người gắn bó hiện tại, nhiều người khi viết bài luôn mong muốn tìm thấy một người có chiều cao tương xứng, có học thức, có thu nhập, có phẩm chất đạo đức tốt. Đôi lúc còn mê tín, tin vào năm sinh tuổi tác có hợp không, để khi nhìn vào đã bị ấn tượng và cảm xúc dâng trào, khiến mình nghĩ họ là một nửa thế giới đang tìm. Nhưng với mình, mấy thứ đó cao xa quá. Thực tế mình cũng đâu phải người nổi bật hay có gì đặc biệt, nên mong muốn của mình cũng đơn giản, bình dị thôi. Trong tình yêu, sự chân thành là yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải chiều cao, cân nặng, số dư tài khoản, chạy xe sang hay sử dụng điện thoại xịn. Hãy để tình yêu đến một cách tự nhiên, đừng đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn.

Điều mình sợ nhất là khi viết bài này lại không được duyệt gửi tới bạn đọc, và khi được duyệt rồi lại chẳng có ai chú ý tới nó và gửi thư cho mình. Khoảng cách có thể là vấn đề cho một mối quan hệ, nhưng chính bạn tạo ra sự khác biệt. Chỉ cần bạn tin vào điều mình làm, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một chàng hoàng tử hay một công chúa đều có thể được tạo ra từ suy nghĩ của chính mình.

Bạn đọc được bài viết này xem ra chúng ta đã có duyên rồi. Nhưng duyên đó kéo dài bao lâu thì để thời gian cho chúng ta biết đáp án nhé.

Sau vài dòng tâm sự, nếu bạn muốn biết thêm về mình và cảm thấy có chút điểm tương đồng, hãy gửi thư cho mình nhé. Mong sẽ nhận được sự chú ý và quan tâm của nhiều bạn đọc.

