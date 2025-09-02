Chàng trai Tây Nguyên tìm bạn nữ đồng hành ở Sài Gòn

Anh mong tìm một bạn nữ dưới 30 tuổi, quê ở Nam Trung Bộ trở vào, có học thức, hiểu chuyện, biết quan tâm và chia sẻ.

Anh viết vài dòng này với mong muốn tìm một người để làm quen, nếu hợp thì có thể cùng nhau đi xa hơn. Anh năm nay 30 tuổi, quê ở Tây Nguyên, đang làm nhân viên văn phòng tại Sài Gòn. Hiện tại anh độc thân, công việc ổn định, cuộc sống không quá dư dả nhưng đủ để lo cho bản thân và có thể cùng em xây dựng một mái ấm sau này.

Ngoài giờ làm, anh thích ngồi cà phê, đọc sách hoặc thỉnh thoảng về quê, hay đến một nơi nào đó để tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh hơn so với sự ồn ào của thành phố. Tính cách của anh điềm đạm, có trách nhiệm, không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng luôn chân thành trong tình cảm. Anh coi trọng sự thấu hiểu và chia sẻ, vì tin rằng một mối quan hệ bền vững không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự đồng hành trong cả niềm vui lẫn khó khăn.



Anh mong tìm một bạn nữ dưới 30 tuổi, quê ở Nam Trung Bộ trở vào, có học thức, hiểu chuyện, biết quan tâm và chia sẻ. Quan trọng hơn hết là em sống chân thành và thủy chung trong một mối quan hệ. Anh không mong sự hoàn hảo, chỉ cần sự thật lòng. Với anh, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị: cùng nhau ăn cơm, đi dạo hay ngồi xem phim cũng đủ thấy vui. Anh hy vọng gặp được một người để yêu thương và đồng hành lâu dài, cùng nhau xây dựng một tổ ấm giản dị nhưng ấm áp. Nếu em thấy có chút đồng điệu, anh mong sẽ có cơ hội được trò chuyện để bắt đầu một câu chuyện mới.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ