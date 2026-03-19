Chàng trai suýt mất tinh hoàn vì cố chịu đau qua đêm

TP HCMChủ quan chịu đựng cơn đau vùng kín qua đêm, chàng trai 20 tuổi suýt hoại tử tinh hoàn do xoắn hai vòng, may mắn được bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 mổ cấp cứu giữ lại kịp thời.

Bệnh nhân có biểu hiện đau âm ỉ vùng tinh hoàn trái từ nửa đêm, đến gần sáng cơn đau tăng dần và trở nên dữ dội nên mới đi khám, được cơ sở tuyến dưới chuyển khẩn đến Bệnh viện Quân y 175, tuần trước. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn trái ở khoảng giờ thứ 6-7. Nhận định tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động, đưa bệnh nhân thẳng vào phòng mổ nhằm chạy đua với "giờ vàng".

Lúc này, tinh hoàn trái của bệnh nhân đã bị xoắn hai vòng, chuyển màu tím đen do thiếu máu nuôi. Kíp mổ nhanh chóng tháo xoắn, đắp gạc nước muối ấm và theo dõi. Sau 30 phút, tinh hoàn dần chuyển màu hồng, dòng máu nuôi được tái lập. Các bác sĩ quyết định giữ lại tinh hoàn, đồng thời phẫu thuật cố định tinh hoàn hai bên vào bìu để phòng ngừa nguy cơ xoắn tái phát.

Nhân viên y tế trong phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ Khoa Nam học, Bệnh viện Quân y 175, cho biết xoắn tinh hoàn là bệnh lý thường gặp ở trẻ vị thành niên và nam giới trẻ tuổi. Bệnh khởi phát đột ngột với cơn đau dữ dội vùng bìu, có thể kèm sưng, buồn nôn hoặc đau lan lên vùng bụng dưới. Trong cấp cứu xoắn tinh hoàn, thời gian là yếu tố quyết định. Nếu không được tháo xoắn trong khoảng 6 giờ đầu, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử rất cao và buộc phải cắt bỏ.

Nam giới không nên chủ quan chịu đựng khi xuất hiện cơn đau đột ngột ở vùng kín. Bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế vì mỗi giờ trôi qua đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ lại tinh hoàn và chức năng làm bố sau này.

Lê Phương