Chàng trai sống tình cảm tìm bạn gái cùng cảnh ngộ

Mong em hiểu chuyện, tính tình dễ chịu, biết đối nhân xử thế, ít tuổi hơn anh, ở Huế hoặc các tỉnh lân cận.

Anh muốn chúng mình có thể chia sẻ, thấu hiểu nhau, đến với nhau từ sự đồng cảm, biết mình tìm được nhau khó thế nào để trân trọng nhau, cùng vun đắp nên gia đình hạnh phúc chứ không phải là một hôn nhân bình phong.

Chào em, người con gái anh mong được gặp sau bao năm phó mặc duyên trời. Anh là người con xứ Huế, sắp 30 tuổi, trầm tính nhưng biết thấu hiểu và sẻ chia, sống trách nhiệm, biết đối nhân xử thế, được mọi người đánh giá hiền lành, lương thiện. Anh có ngoại hình bình thường, cao tầm 1m60 và khá gầy, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng.

Mang trong mình nỗi mặc cảm lớn với xu hướng tính dục, tình cảm với cả nam và nữ, là nguyên nhân cản bước anh tìm đến hạnh phúc trong cuộc đời. Anh từng nhiều lần suy nghĩ và xác định rằng có lẽ mình sẽ sống độc thân cả đời, rằng mình không có tư cách để yêu. Anh không muốn lừa dối người mình yêu thương nhưng cũng không thể thú nhận. Liệu có người con gái nào sẽ chấp nhận được người mình yêu như vậy?

Dù vậy, sâu trong lòng anh vẫn ước ao có được hạnh phúc, sống là một người bình thường như bao người, sống đúng với giới tính mình được sinh ra, lấy vợ sinh con, có một gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình. Anh sống lý trí, chưa từng có mối quan hệ đồng giới nên mong em cũng vậy. Với anh, sự thủy chung luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Những sóng lòng tréo ngoe đó, anh mong chỉ là bí mật của riêng chúng ta em nhé.

Mong em hiểu chuyện, tính tình dễ chịu, biết đối nhân xử thế, ít tuổi hơn anh, ở Huế hoặc các tỉnh lân cận. Vì đặc thù nghề nghiệp của anh tiếp xúc thường xuyên với chó mèo nên mong em không bị dị ứng lông và có niềm yêu thích chó mèo thì càng tốt.

Nếu em cùng cảnh ngộ và có suy nghĩ như anh, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu những chia sẻ chân thành với nhau. Mong thư em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ