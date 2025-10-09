Chàng trai sống tình cảm chờ em

Anh sống tình cảm, nhưng thường đặt trong lòng, ít khi thổ lộ ra ngoài, thiên về lối sống đơn giản.

Không thể cứ mãi đi theo vòng tròn trái đất nữa, khi mà đến giờ này anh đã trải qua 36 mùa xuân rồi. Anh nghĩ mình chưa phải là quá già, nhưng thời gian cứ trôi, ngày này qua ngày khác nhanh quá. Cũng đủ để gọi là đủ sự cô đơn, đủ sự nếm trải... nên thời điểm này, anh muốn đi tìm gia đình nhỏ, tổ ấm nhỏ và hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Quê anh ở miền Tây, một tỉnh gần như là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh theo nghề truyền thống của gia đình là kinh doanh vận tải, đến anh là đời thứ tư. Hiện tại, anh làm riêng cùng gia đình.

Bước ra xã hội, anh nhiệt tình, năng nổ, quyết đoán, hoạt bát và nhanh gọn. Nhưng khi kết thúc những công việc hàng ngày, trở về với đêm, anh lại là người có chiều hướng nội.

Anh có sở thích uống trà, ngắm cỏ cây hoa lá trong vườn và trò chuyện với vài người bạn lớn tuổi hơn mình. Cũng có khi anh uống trà một mình, đó là những lúc anh trầm tư, suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua trong cuộc đời. Dòng nhạc anh yêu thích là bolero.

Anh thích nuôi cá, trồng cây cảnh và có hai bé cún làm bạn, cũng là những "người" để anh trò chuyện mỗi khi uống trà một mình. Thuốc lá không nằm trong danh sách ưa thích của anh, ngược lại, mùi thuốc lá luôn khiến anh khó chịu. Mỗi khi có đám tiệc hay sự kiện có rượu bia, anh chỉ xã giao đôi chút rồi cáo việc về sớm, vì không chuộng nơi ồn ào, náo nhiệt.

Anh sống tình cảm, nhưng thường đặt trong lòng, ít khi thổ lộ ra ngoài, thiên về lối sống đơn giản. Về chuyện ăn uống, nấu nướng với anh không có gì khó; hiện tại, anh tập ăn chay dần dần. Quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm anh đều làm được hết. Mỗi khi tâm trạng xuống dốc, anh thường chọn đi du lịch một mình; điểm đến anh yêu thích là những nơi có biển, vì anh thích ngắm biển về đêm. Ngoài ra, anh còn thường tham gia các chuyến thiện nguyện.

Anh không quá chọn lựa mẫu bạn đời, nhưng nếu có thể, cũng mong ông Tơ bà Nguyệt se duyên với một bạn nữ sinh năm 1991 hoặc 1992 vì cùng thế hệ, biết đâu tư tưởng và suy nghĩ sẽ tương thông hơn. Còn nếu trong "danh sách" của ông bà không có, thì thôi, tùy duyên vậy (cười).

Bạn nữ cao tầm 1m55–1m63 là được, vì anh cao hơn một chút. Nói thật lòng, nếu cơ duyên sắp đặt để anh gặp người con gái từng đổ vỡ hôn nhân nhưng hợp với mình, anh cũng sẵn sàng đón nhận, không ngần ngại. Đến với nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình là đủ.

Hiện tại anh sống ở miền Tây, nên tất nhiên cũng mong tìm được bạn nữ ở cùng vùng. Nhưng nếu có duyên gặp bạn nữ ở miền Trung hay Tây Nguyên, anh vẫn đồng ý, miễn là em không ngại về đây cùng anh nhé.

Cuối cùng, xem đến đây chắc em cũng đã hiểu khá nhiều điều về anh rồi. Hy vọng em sẽ gửi mail kết nối với anh.

Anh chờ tin em nhé.

