Chàng trai 'sống lại' khi gia đình đang lo hậu sự

Ấn ĐộMột thanh niên 19 tuổi được bệnh viện thông báo đã chết não sau tai nạn giao thông, bất ngờ cử động và ho khi gia đình đang chuẩn bị tang lễ.

Vụ việc xảy ra gần đây tại thành phố Nashik, bang Maharashtra, được NDTV đưa hôm 16/9. Anh Bhau Lachke, 19 tuổi, bị đa chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi, được đưa vào bệnh viện tư nhân ở Adgaon cấp cứu.

Theo gia đình, sau quá trình điều trị, các bác sĩ thông báo tình trạng của Lachke là "chết não", tiên lượng "hầu như không có cơ hội sống sót". Đau đớn trước hung tin, người thân đã đưa anh về và bắt đầu chuẩn bị các nghi thức cuối cùng.

Ông Gangaram Shinde, một người họ hàng, kể lại: "Khi mọi người đang chuẩn bị cho tang lễ, cơ thể cháu đột nhiên có dấu hiệu của sự sống, ban đầu là cử động nhẹ, sau đó ho vài tiếng". Gia đình đã vô cùng kinh ngạc và lập tức đưa Lachke trở lại bệnh viện. Hiện anh được điều trị tích cực tại một cơ sở y tế khác ở Nashik trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.

Ảnh minh họa: Last Journey

Gia đình Lachke cáo buộc bệnh viện ban đầu đã chẩn đoán sai, đưa ra thông tin gây hiểu lầm khiến họ đau khổ và suýt chôn cất người sống. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện tư ở Adgaon bác bỏ cáo buộc này. Người phát ngôn của bệnh viện khẳng định họ chưa bao giờ chính thức tuyên bố bệnh nhân tử vong.

"Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và chúng tôi đã thông báo điều đó cho gia đình. Không có tuyên bố tử vong nào được đưa ra", phát ngôn viên giải thích. Phía bệnh viện cho rằng người nhà có thể đã hiểu nhầm thuật ngữ y khoa phức tạp. Họ giải thích "chết não" chỉ tình trạng toàn bộ não bị tổn thương nặng, mất hoàn toàn chức năng và không thể hồi phục, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chết lâm sàng.

Chết lâm sàng là một thuật ngữ y học chỉ tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp. Tại thời điểm này, tim ngừng đập, phổi ngừng hoạt động và não không còn nhận được oxy.

Sự việc đang được giới chức điều tra, trong khi gia đình Lachke chưa quyết định có khởi kiện hay không. "Chúng tôi đã nghĩ rằng mình mất cháu, nhưng đây thực sự là một phép lạ. Giờ đây chúng tôi chỉ mong cháu bình phục", ông Shinde chia sẻ với truyền thông địa phương.

Câu chuyện gây xôn xao dư luận Ấn Độ, làm dấy lên các cuộc tranh luận về tính chính xác trong chẩn đoán y khoa tại các cơ sở y tế tư nhân.

Bình Minh (Theo NDTV, The Indian Witness)