Chàng trai sống đơn giản, đã yêu là thật lòng

Mới đó mà bạn bè xung quanh ai cũng dần yên bề gia thất, còn mình vẫn đi về một mình giữa những buổi chiều muộn. Không phải vì kén chọn, chỉ là vẫn chưa gặp được ai khiến mình muốn dừng lại, muốn quan tâm mỗi ngày. Mình sinh 1995 ở miền Tây, hiện tại làm nhân viên văn phòng ở TP HCM. Mình là người sống đơn giản, ít ồn ào, cũng chẳng giỏi thể hiện cảm xúc lắm, nhưng một khi thương ai, mình thật lòng lắm.

Mình thích những buổi cà phê yên tĩnh, thích cảm giác cùng ai đó đi dạo nói chuyện vu vơ. Cuộc sống này có nhiều điều phải lo nhưng vẫn mong tìm được một người để cùng nhau nhẹ nhõm hơn, một người biết lắng nghe, biết chia sẻ, quan trọng là thật lòng. Không cần phải quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để cùng nhau đi qua những ngày bình thường mà thấy vui. Nếu bạn cũng tìm một người đơn giản, biết quan tâm và muốn xây dựng điều gì đó thật sự nghiêm túc, có thể chúng ta nên bắt đầu bằng một lời chào, được chứ bạn?

