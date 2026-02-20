Chàng trai 'siêu ngoan' tìm cô gái tốt để kết hôn

Mong em là cô gái tốt, có tri thức và đạo đức để mình dễ hòa hợp.

Chào vợ yêu tương lai,

Anh sinh ra và lớn lên ở TP HCM, có công việc ổn định ở đây với mức thu nhập khá ổn so với mặt bằng chung và có thể tăng thêm đáng kể trong tương lai. Anh có một số tài lẻ, hy vọng có thể làm em vui. Nếu em cũng là người ở TP HCM thì tốt quá, sau này mình có thể đỡ việc đi lại. Còn không thì miễn là em đang sinh sống và dự định lập nghiệp ở đây là được. Sau này mình cưới nhau, em sẽ về ở nhà anh, sẽ tiết kiệm và tự do hơn. Gia đình anh rất hiểu chuyện, chỉ cần em thương anh thôi. Anh cũng rất dễ chịu, ở bên cạnh anh, em sẽ cảm thấy thoải mái.

Mong em là cô gái tốt, có tri thức và đạo đức để mình dễ hòa hợp. Mong em xinh xắn một chút để anh luôn có cảm giác thương nhớ. Về quan điểm chuyện ấy trước hôn nhân, em hãy có quan điểm giống anh nhé. Với anh, chuyện vợ chồng rất thiêng liêng. Anh muốn hai người thật trọn vẹn với nhau nên anh đã rất cố gắng gìn giữ đến bây giờ rồi đó. Em cũng giống anh nhé.

Anh thực sự muốn tìm mối quan hệ lâu dài chứ không phải để thỏa mãn nhất thời nên trong lúc tìm hiểu và yêu nhau, anh sẽ không bao giờ có ý định đụng chạm em. Không phải vì anh có vấn đề về giới tính, cũng không phải vì anh không yêu em, mà vì anh trân trọng em. Nếu sau này mình có thể đến với nhau thì quá tuyệt vời. Còn nếu không, anh cũng không để người khác phải bận tâm tới quá khứ của em.

Anh hy vọng em muốn lập gia đình sớm, nếu không cũng đừng để lâu quá vì anh không còn quá trẻ. Nếu em cũng đang thực sự muốn lập gia đình, anh tin rằng mình là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Nhân dịp này về Tết, em thử cho gia đình em đọc bài viết của anh xem, anh tin là ba mẹ em sẽ rất ủng hộ em tìm hiểu anh đó.

Chúc em và gia đình có những ngày Tết khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại em sớm.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ