Chàng trai Quảng Ngãi vào top 5 'Man of the world'

Đêm chung kết diễn ra tại thành phố Baguio, với 22 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các phần thi mặc trang phục truyền thống của Philippines, đồ tắm, dạ hội, Hữu Anh lần lượt được công bố lọt vào top 15, top 10. Chàng trai được chọn vào top 5 với phần thi ứng xử.

Thí sinh. Nguyễn Hữu Anh trong đêm chung kết "Man of the world". Ảnh: Thái Bình

Khác mọi năm, ban tổ chức không đưa ra câu hỏi, các thí sinh chọn ngẫu nhiên lá cờ in một câu danh ngôn và thuyết trình. Thí sinh Việt Nam hùng biện về đề tài những chướng ngại trong cuộc sống và cách vượt qua. Anh trả lời ngắn gọn bằng tiếng Anh: "Để có mặt tại cuộc thi này, tôi phải vượt qua một hành trình nhiều khó khăn. Những điều gian khó vẫn cứ lặp lại mỗi ngày và tôi phải cố hết sức. Tôi nhận ra: không có con đường nào dễ dàng, chính khó khăn sẽ đưa ta đến thành công".

Hữu Anh hạnh phúc vì kết quả như kỳ vọng. Anh nói: "Tôi mãn nguyện vì đã dốc hết sức vào các phần thi. Cuộc thi cũng để lại nhiều kỷ niệm với tôi, các chàng trai sau khi vào ngôi nhà chung đều thành bạn bè, hết lòng giúp đỡ nhau". Trước đó, chuyên trang nhan sắc Missosology cũng dự đoán Hữu Anh vào top 5.

Trong đêm chung kết, Hữu Anh còn nhận giải phụ - Thí sinh trình diễn Bahag (trang phục truyền thống của Philippines) xuất sắc. Ở các vòng thi phụ, anh đoạt huy chương đồng Trình diễn đồ bơi và Trang phục dân tộc. Hiện Hữu Anh cao 1,84 m, nặng 80 kg, số đo 105-80-100 cm. Anh từng đoạt quán quân Vietnam Fitness Model 2021 - cuộc thi tìm người mẫu thể hình đi thi quốc tế.

Thí sinh Ấn Độ - Aditya Khurana - đăng quang cuộc thi. Anh được người chiến thắng năm 2019 - Jinkyu Kim (Hàn Quốc) - trao vương miện. Các đại diện Ukraine, Philippines, Netherlands lần lượt được trao danh hiệu á vương 1, 2, 3.

Man Of The World diễn ra tại Philippines hàng năm, nhằm tìm kiếm vẻ đẹp hình thể nổi bật, có sức ảnh hưởng, quan tâm đến các vấn đề cộng đồng xã hội. Cuộc thi năm nay được tổ chức sau hai năm hoãn vì dịch. Theo The Standard, cuộc thi nhằm cạnh tranh với các chương trình khác cho nam giới như Manhunt International, Mr. International, Mr. World... Năm 2017, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 Nguyễn Hữu Long đoạt Á vương 1. Năm 2018, đại diện Việt Nam - người mẫu Cao Xuân Tài - vượt qua 26 thí sinh để đoạt giải nhất.

Tam Kỳ