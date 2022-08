Chàng trai làm nghề 'phù phép' những bức tường Đoạn video "gây bão" đạt hơn 7 triệu lượt xem sau bốn ngày của Đức Dự. Video: Nhân vật cung cấp.

Đức Dự yêu thích hội họa từ bé nhưng không được gia đình ủng hộ nên không đi theo con đường nghệ thuật. Năm 2012, anh ra Hà Nội học ngành thiết kế nhưng một năm sau bỏ học vào TP HCM để theo đuổi đam mê vẽ tranh 3D. "Thời điểm đó tôi có thể tập vẽ cả ngày mà không biết mệt vì xác định nghệ thuật là đam mê và bắt đầu chinh phục nó", anh chia sẻ.

Chưa từng qua trường lớp đào tạo hội họa, Dự mất hai năm để làm quen. Thời gian đó, anh vừa tự học trên mạng vừa đọc thêm sách chuyên ngành, tham gia nhiều hội nhóm mỹ thuật kết nối những anh chị đi trước để có thêm kinh nghiệm.

Tay nghề chưa vững, khách không biết đến, Dự đi làm phục vụ quán cà phê, vẽ thư pháp để duy trì cuộc sống và mua dụng cụ tập vẽ, ôm quyết tâm "lấy ngắn nuôi dài".

Đức Dự đang thực hiện một tác phẩm cho một nhà hàng tại quận 5, TP HCM, chiều ngày 4/8. Ảnh: Đông Hoàng.

Năm 2014, một lần đang ngồi quán cà phê để vẽ và tìm kiếm tư liệu, chủ quán đến hỏi chuyện và biết đam mê Dự đang theo đuổi. Anh đề nghị với chàng trai quê Đăk Lăk vẽ cho mình một bức tranh phong cảnh quê hương trên tường của quán. "Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình thích, nên nhận lời và bắt tay làm ngay hôm sau", Dự nhớ lại.

Sau một ngày hoàn thành, Dự ngỏ ý tặng bức tranh nhưng chủ quán vẫn gửi một bao lì xì 500.000 đồng cùng lời động viên: "Bức tranh tuy không ấn tượng nhưng anh luôn ủng hộ đam mê của em, đừng bỏ cuộc". Về sau, Dự và người chủ quán khi xưa trở thành bạn thân. "Từ bức tranh đầu tiên, tôi kiên trì tập luyện và một năm sau tôi bắt đầu có khách tìm đến", anh nói.

Chàng trai cho biết, một bức tranh tường 3D hoàn chỉnh phải trải qua khá nhiều công đoạn như: lên ý tưởng thiết kế, xử lý hiện trạng bức tường, dựng hình, lên màu, phủ keo bảo vệ. Màu sắc, phối cảnh và bố cục là yếu tố quan trọng, phải có chiều sâu, rõ ràng, tỉ lệ thật chuẩn thì bức tranh mới sống động như thật. Thời gian thi công một bức tranh thường là 3-5 ngày, giá dao động từ 500.000 đến 2, 5 triệu đồng mỗi mét vuông, tùy nhu cầu của khách.

Tự nhận là người cầu toàn, Dự luôn đặt phương châm "muốn đúng thì phải chuẩn từ đầu" nên chỉ cần sai một chi tiết nhỏ anh không ngại bỏ thời gian vẽ lại từ đầu đến khi ưng mới thôi.

"Tôi biết không có gì hoàn hảo nhưng vẫn cố gắng hết sức để bức tranh hoàn thiện ưng ý nhất có thể. Tôi muốn mọi người cảm nhận được sự tỉ mỉ và tâm huyết của mình trong đó", anh Dự chia sẻ. Từ vẽ tranh 3D trên tường, anh sáng tạo thêm tranh vẽ trên cửa cuốn và được nhiều khách đón nhận.

Bức tranh hoa giấy trên nền tường 60 m2 anh Dự vừa vẽ cho chị Thư (quận 7) hôm 28/7. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cuối năm 2021, vợ chồng bà Trịnh Thị Hương, 56 tuổi, nghe danh tiếng của Dự nên lặn lội từ Bình Dương lên đặt vẽ ba bức tranh. Đức Dự khá bất ngờ khi biết ông bà đã phải dành dụm nhiều năm và muốn có ngôi nhà trong mơ khi về già.

Ngay hôm sau, nhóm của Dự xuống Bàu Bàng để thực hiện. Vì cận Tết, nhóm cố gắng làm luôn buổi tối để kịp tiến độ. "Sự yêu quý của gia đình khiến mình cứ muốn vẽ mãi và muốn nó đẹp nhất có thể", anh nói.

Sau một tuần, nhìn bức tranh đã hoàn thiện, bà Hương thốt lên: "Mơ ước cả đời của cô đấy con ơi, được ngôi nhà đẹp, lại được tranh đẹp, cô rất mãn nguyện". Bà cho biết, ba bức tranh tốn gần 100 triệu đồng nhưng vẫn thấy vui vì vẽ đúng ý mình. Ai tới nhà cũng tấm tắc khen. Bà còn quay lại và đăng lên mạng xã hội chia sẻ với bạn bè.

"Có những lúc vẽ chưa ưng ý, tụi nó xóa rồi vẽ lại. Rất tỉ mỉ, chỉ mỗi chiếc lá mà chăm chút cả ngày mới xong. Đôi khi, tôi nhờ thêm chỗ này, bớt chỗ kia mấy đứa vẫn vui vẻ chiều theo", bà Hương nói.

Chị Nguyễn Anh Thư sống tại quận 7 vừa nhận bức tranh hoa giấy phác họa 3D trên nền tường rộng 60 m2 do anh Dự thực hiện hôm 28/7. Chị rất bất ngờ khi nhóm của anh hoàn thành chỉ trong một tuần. "Hàng xóm xúm lại khen và xin chụp hình, khách đến đều hài lòng và hỏi về tác giả bức tranh. Cũng có nhiều nhóm vẽ cho quán tôi trước đó, nhưng tranh của Dự khiến mình ưng ý nhất", chị Thư kể.

Anh Kiều Công Huy, 28 tuổi, quê Đồng Nai là người đã bỏ công việc với thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng để theo Dự gần ba năm nay. Huy luôn xem Dự là người thầy mở đường để anh tìm về đúng đam mê.

"Cùng nhau thực hiện nhiều tác phẩm 3D, tôi nhận thấy anh là người rất kỷ luật, tận tâm và tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Có những khi anh em say mê vẽ bỏ bữa là chuyện bình thường", Huy nói.

Bên cạnh theo đuổi nghệ thuật, Dự cùng những người bạn yêu thích hội họa khác đã và đang thực hiện nhiều dự án hướng về cộng đồng, bảo vệ môi trường trên khắp cả nước. Những dự án nổi bật có thể kể đến như làng bích họa đảo An Bình (Lý Sơn, Quảng Ngãi), vẽ tranh bảo vệ môi trường tại chương trình biển Việt Nam xanh tại Cửa Lò (Nghệ An), dự án "làng bích họa Cảnh Dương" (Quảng Bình), tranh tường Phố cổ Hội An 4D đầu tiên tại Việt Nam ở Bình Dương...

Những bức tranh của Dự luôn khiến người xem bất ngờ vì "giống y như cảnh thật". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chín năm làm nghề, số lượng tranh vẽ anh không thể nhớ hết. Dự kể, mỗi lần nhận được lời khen anh đều vô cùng tự hào, vì công sức, nỗ lực của bản thân được mọi người đón nhận. Nhưng đó cũng là nỗi trăn trở hối thúc người họa sĩ càng phải cố gắng hơn nữa.

Anh tâm niệm, chỉ cần hiểu bản thân mình thích gì và dành tình yêu cho nó, quyết tâm theo đuổi đến cùng thì trái ngọt sẽ đến. Tương lai, Đức Dự luôn mong muốn lan tỏa cảm hứng, lòng say nghề của mình đến với cộng đồng đặc biệt là những bạn trẻ. "Tôi sẽ giành thời gian dạy nghề miễn phí và tạo cơ hội cho những anh em có cùng đam mê", anh nói.

Đông Hoàng