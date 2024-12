Chàng trai Philippines thắng The Voice Mỹ mùa 26

Sofronio Vasquez - 32 tuổi, thuộc đội ca sĩ Michael Bublé - là người Philippines đầu tiên đoạt giải quán quân The Voice Mỹ.

Vasquez hát "A Million Dreams" - The Voice Mỹ 2024 Sofronio Vasquez hát ca khúc "A Million Dreams" tại đêm chung kết thu hút khoảng 1,7 triệu lượt xem, hôm 10/12. Video: YouTube The Voice

Theo USA Today, Sofronio Vasquez nhận 100.000 USD và hợp đồng thu âm. Vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12, phát sóng trên đài NBC.

Trong đêm chung kết đầu tiên, Sofronio Vasquez trình diễn hai bài hát Unstoppable của Sia và A Million Dreams - nhạc phim The Greatest Showman. Cả hai tiết mục hiện đạt hơn một triệu lượt xem trên YouTube, hàng trăm nghìn view ở Instagram. Trên sân khấu ngày 10/12, anh kết hợp Michael Bublé hát ca khúc Who's Loving You của The Miracles.

Nhiều khán giả nhận xét giọng hát của Vasquez đong đầy cảm xúc, thể hiện tốt kỹ thuật thanh nhạc. Phần lớn người xem công nhận anh xứng đáng là quán quân.

Sofronio Vasquez và Michael Bublé hát "Who's Lovin' You" Sân khấu "Who's Loving You" của Sofronio Vasquez và Michael Bublé hiện đạt gần một triệu lượt view. Video: YouTube The Voice

Trước khi MC công bố kết quả, Vasquez cảm ơn sự hỗ trợ của ca sĩ Michael Bublé: "Được anh dẫn dắt là phước lành cho tôi, gia đình và tất cả người đang ấp ủ giấc mơ ngoài kia. Anh đã mở ra cho tôi nhiều cánh cửa cơ hội". Nghệ sĩ xúc động trả lời: "Người anh em Philippines của tôi, anh là hy vọng của rất nhiều người ngoài kia. Với tôi, tham gia chương trình cùng anh là một hành trình không thể quên".

Michael Bublé, 49 tuổi, là ca sĩ kiêm người viết lời bài hát người Canada. Anh nổi tiếng với các album Call Me Irresponsible, Crazy Love, và Christmas. Mùa 26 đánh dấu lần đầu Bublé làm huấn luyện viên, nhưng anh từng làm cố vấn cho đội của nghệ sĩ Blake Shelton trong mùa ba. Theo NBC, Bublé tiếp tục góp mặt trong cuộc thi năm sau.

Khoảnh khắc Sofronio Vasquez chiến thắng The Voice Mỹ mùa 26 Sofronio Vasquez bật khóc trên sân khấu sau khi MC công bố anh là người chiến thắng. Video: YouTube The Voice

Sofronio Vasquez lớn lên tại Philippines, thừa hưởng tình yêu ca hát từ cha. Ban đầu, anh không nghĩ bản thân có năng khiếu âm nhạc, dự định làm nha sĩ. Sau khi cha qua đời, vì muốn tưởng nhớ ông, Vasquez chuyển đến Mỹ để theo đuổi làm ca sĩ từ năm 2022.

Anh từng tham gia vòng thử giọng tại The Voice ở Philippines khoảng 10 năm trước nhưng không thành công. Trong vòng giấu mặt năm nay, giọng ca của anh trong bài I'm Goin' Down (Rose Royce) khiến cả bốn giám khảo bấm nút chọn. Trò chuyện với Utica Observer Dispatch trước ngày chung kết, anh cho rằng thành tựu hiện tại nhờ bản thân trải qua nhiều điều suốt thời gian qua. Vasquez nói: "Trước đây, tôi chỉ là một cậu nhóc vui vẻ, không mơ mộng. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nghĩ đến lúc phải là chính mình".

Quán quân Sofronio Vasquez trên sân khấu nhận giải. Ảnh: NBC

Ra mắt lần đầu năm 2011, The Voice Mỹ được sản xuất dựa theo chương trình gốc của Hà Lan. Cuộc thi diễn ra theo chu kỳ hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu tại Mỹ. Nhiều tên tuổi như Christina Aguilera, Cee Lo Green, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus... từng làm huấn luyện viên. Bốn nghệ sĩ hướng dẫn năm nay là Gwen Stefani, Reba McEntire, Snoop Dogg và Michael Bublé. Mùa 26 bắt đầu lên sóng ngày 23/9.

Những thí sinh đoạt giải mùa này gồm: Shye - 17 tuổi, đội Michael Bublé - á quân; Sydney Sterlace - 16 tuổi, đội Gwen Stefani, hạng ba; Danny Joseph - 37 tuổi, đội Reba McEntire, xếp thứ tư; và hạng năm là Jeremy Beloate, 25 tuổi, thuộc đội rapper Snoop Dogg.

Từ trái qua: Sofronio Vasquez, Sydney Sterlace, Danny Joseph, Shye và Jeremy Beloate. Ảnh: NBC

Phương Thảo (theo USA Today, People)