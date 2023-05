Chàng trai ôn hòa năm ấy vẫn đứng đây chờ em

Người yêu trong tưởng tượng của anh là cô gái cá tính, hướng thiện và ít tuổi hơn (anh 32 tuổi).

Trong tưởng tượng ấy, anh thấy em mặc đồ công sở rất đẹp vào mỗi ngày đi làm và chúng ta cười với nhau rất nhiều. Thực tại, chàng trai năm ấy (nay đã già) vẫn đứng đây vì sợ khi đi rồi, em trở lại không thấy nữa.

Nhiều năm qua đi và anh đã khác, cao hơn một chút (1,73 m), nặng hơn (68 kg), khuôn mặt trong gương kia toát lên vẻ sương gió nhuốm màu thời gian. Tính cách vẫn thế, ôn hòa, không bạo lực, không chửi thề. Còn em thay đổi nhiều không?

Anh làm về MMO, nếu biết cân đối chi nhỏ hơn thu cũng đủ sống (cười). Cụ thể anh làm dịch vụ cung cấp data - mail, via, ytb, socks, vps..., nhàn đấy, sẽ có nhiều thời gian bên em sau này. Do khách hàng (IT, offer) chủ yếu làm đêm nên anh ngủ sớm (4-5 giờ sáng) và bắt đầu ngày mới lúc 1-2 giờ chiều. Đến đây có khiến em chau mày? Vì công việc hay vì giờ giấc của anh?

Đôi lúc khó tránh khỏi nhậu nhẹt, vớt vát lại là anh không hút thuốc, không đỏ đen nhưng hàng tháng có mua coin tích lũy đầu tư dài hạn. Anh biết nấu để ăn, không bao ngon, có đá bóng, chơi đàn, truyện tranh, ăn vặt, đi đu đưa... Em sẵn sàng chia sẻ với anh về sở thích, quan điểm cuộc sống gia đình qua email chứ?

Chúng ta bắt đầu từ đây nhé. Chúc em một ngày yên bình.

