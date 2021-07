Chàng trai nội tâm, hiền lành tìm bạn đời

Mình sinh ra và lớn lên ở TP HCM, sinh cuối năm 1989, đầu năm 1990.

Chiều cao giới hạn (chỉ 1,6 m thôi), mình hơi mập, ít nói, hiền lành, sống nội tâm, công việc tạm ổn ở kho, hiện ở quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.

Không giỏi trong việc ăn nói nhưng mình viết văn nên rất ít điều để nói. Mình thích sống một cách bình yên. Vì lối sống giản dị nên mình không hay chú ý đến người xung quanh và bản thân.

Chuyện tình cảm của mình không có gì đặc biệt, chỉ từng thích một bạn nữ hồi cấp ba, hai đứa hay đi khắp nơi mua đồ tặng nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa có một hướng đi riêng rồi cuộc sống đẩy đưa, mình phải dời nhà đi, lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống ở thành phố tất bật làm mình không còn liên lạc thường xuyên với người ấy. Tới thời điểm mình nhận được giấy mời dự đám cưới của người ấy thì mới biết mình đã đi quá xa rồi. Khi nhận được tin, mình rất buồn nhưng cũng cảm thấy một phần nào đó vui vì người ấy tìm được niềm hạnh phúc mà mình không thể đáp ứng được. Mình vẫn đi dự đám cưới và chúc phúc cho họ.

Có thể do tính cách lạnh đi rất nhiều do cuộc sống hối hả này, mình luôn bị xoáy vào công việc như không có ngày mai. Mà cũng có khi do mình muốn lấp đầy khoảng trống đã mất từ rất lâu.

Mình không có mong muốn gì nhiều ở người muốn làm quen, vì phải gặp nhau, tiếp xúc mới biết hợp hay không. Mình nghĩ đưa ra điều kiện quá nhiều khiến việc này như muốn mua một món đồ mình thích chứ không phải người có thể ở cạnh lúc vui buồn, ốm đau, hạnh phúc. Nếu bạn nữ nào quan tâm, mình chỉ cần người ấy đừng lớn hơn quá 2 tuổi và đừng nhỏ hơn quá 6 tuổi là được.

Mình xin lỗi nếu quan điểm trên khiến một số bạn không thích, do cách nhìn khác nhau.

