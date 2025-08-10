Chàng trai Ninh Bình thuê trực thăng cầu hôn bạn gái

IndonesiaKhi máy bay hạ xuống ở độ cao 150 m, dòng chữ “Will you marry me” (Em đồng ý cưới anh nhé) trên bãi cỏ hiện rõ dần, Hồng Hơn rút nhẫn cầu hôn bạn gái.

Chàng trai 29 tuổi quê Ninh Bình cho biết thuê chiếc trực thăng Bell 505 Jet Ranger X bay quanh đảo Bali, Indonesia trong chuyến du lịch giữa tháng 7 để cầu hôn bạn gái Hoàng Anh bởi biết cô thích lãng mạn.

Chuyến bay xuất phát từ đền Uluwatu rồi đưa cả hai ngắm khung cảnh biển, đảo và các điểm nổi tiếng. Chừng 15 phút sau khi cất cánh, chiếc trực thăng từ từ hạ xuống độ cao khoảng 150 m, Hơn chỉ tay xuống bãi cỏ phía dưới, dòng chữ "Will you marry me" được xếp bằng giấy trắng hiện ra khiến Hoàng Anh ngỡ ngàng. Chàng trai cầm tay bạn gái, trao nhẫn và nói: "Em đồng ý cưới anh nhé! Anh muốn được bên và khiến em hạnh phúc cả đời này". Cô gái nghẹn ngào, gật đầu.

"Cảm giác như là nữ chính trong phim Hàn Quốc. Có lẽ đây là chuyến bay ngắn nhất nhưng cũng đáng nhớ nhất trong đời tôi", Hoàng Anh, 26 tuổi, nói.

Hồng Hơn, 29 tuổi, quê Ninh Bình (trái) và Hoàng Anh, 26 tuổi, ở TP HCM đang trên chuyến bay ở đảo Bali, Indonesia, tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồng Hơn cho biết chọn Bali để cầu hôn bởi đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm lúc cả hai mới hẹn hò và từng hứa có dịp sẽ quay lại. Để tạo bất ngờ, anh mua sẵn vé và nhắn rủ bạn gái đi du lịch vào giữa tháng 7 để "hâm nóng" tình cảm.

Trước khi lên đường, Hơn đã lên kế hoạch từ thuê trực thăng, tìm bãi đất trống trên đảo Bali để thiết kế, dán chữ. Anh chọn lộ trình bay qua các điểm đẹp như công viên văn hóa Garuda Wisnu Kencana, đền Uluwatu hay bãi biển Melasti để ngắm cảnh. Chàng trai 29 tuổi cũng mất nhiều đêm chuẩn bị lời thoại để thổ lộ được hết tâm tư với bạn gái trong hơn 30 phút trên không. Ngoài ra, anh còn bàn bạc kỹ lưỡng với thợ quay, chụp người bản địa để có những thước phim đẹp nhất.

"Tôi làm tất cả chỉ để mong đổi lấy nụ cười và cái gật đầu đồng ý từ cô ấy", chàng trai nói.

Trong ngày cuối ở Bali vào giữa tháng 7, khi nghe bạn trai nói sẽ thuê trực thăng đi ngắm cảnh, có cả thợ chụp ảnh, Hoàng Anh chưa biết gì về kế hoạch của Hơn, tỏ ra thích thú.

Video màn cầu hôn trên không được cô đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp đôi.

Hồng Hơn thuê trực thăng riêng để cầu hôn bạn gái ở Bali, Indonesia, tháng 7/2025. Video: Nhân vật cung cấp

Ngoài màn cầu hôn ấn tượng, chuyện tình của cả hai cũng khiến cộng đồng mạng ví "đẹp như trong phim".

Hơn và Hoàng Anh cùng học ở Đại học Bách Khoa TP HCM. Khi Hoàng Anh là sinh viên năm nhất, Hơn vừa ra trường đang chuẩn bị sang Singapore làm việc. Năm 2019, tình cờ lướt thấy Hoàng Anh trên trang thông tin của trường, anh đã ấn tượng với nụ cười của cô nên đi tìm thông tin cá nhân, sau đó gửi email làm quen. Nội dung thư ngoài lời giới thiệu bản thân, cựu sinh viên Khoa máy tính Hồng Hơn còn dành vài trang thổ lộ cảm xúc. Dù anh có đính kèm số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ công ty, Hoàng Anh không đáp lại bởi sợ là chiêu trò lừa đảo.

Thấy cô gái không trả lời, Hơn hỏi dò được địa chỉ nhà, liên tục "tấn công" bằng cách gửi thư tay, quà, gấu bông, trái cây, hoa.

"Ban đầu tôi rất sợ và không nhận, nhưng khi thấy tên Hồng Hơn, tôi lục lại email và nhận ra anh", Hoàng Anh nói.

Dù vậy, cô gái vẫn không có niềm tin vào việc yêu xa, đặc biệt lại với người cô không quen biết trước. Hoàng Anh sau đó đi du học Thụy Sĩ. Trong suốt hai năm, chàng trai kiên trì bày tỏ và ngỏ ý được gặp.

Tháng 8/2021, khi cô quay về Việt Nam bởi dịch Covid-19, Hơn cũng đang trên chuyến bay giải cứu về nước và quyết ngỏ lời với cô lần nữa. Hoàng Anh khi đó đã rung động và quyết định cho đối phương cơ hội.

"Khi tôi học xong và về Việt Nam, anh vẫn làm ở Singapore. Dù yêu xa nhưng tháng nào anh cũng tranh thủ về đôi lần để có vài giờ bên cạnh tôi", cô gái kể. Điều này cũng khiến cả hai luôn tin tưởng và gắn bó với nhau.

Cặp tình nhân dự kiến chụp ảnh cưới vào tháng 3 năm sau tại Phần Lan, giữa khung cảnh tuyết trắng, cùng những chú tuần lộc và trải nghiệm săn cực quang.

