Chàng trai nhiều ưu điểm mong gặp cô gái chủ động trong tình cảm

Anh chào em, anh sinh năm 1991, quê miền Tây, sống và làm việc tại TP HCM. Anh tốt nghiệp đại học năm 2014, hiện làm trong công ty sản xuất thiết bị điện tử của Hàn Quốc. Công việc, vị trí và thu nhập của anh ổn.

Về xã hội, anh tự lập từ nhỏ, biết làm nhiều thứ từ sửa chữa điện nước đến nấu ăn, biết đối nhân xử thế. Anh tự nhận mình là người hiền lành, không thích hơn thua hay tranh giành. Về cuộc sống, anh khá đơn giản vì chưa có em và cũng ít bạn bè. Đi làm về, anh thường nấu ăn, chơi thể thao và đi học nâng cao mỗi tuần một buổi.

Anh có chí cầu tiến, luôn tiến về phía trước và phát triển bản thân. Về tính cách, anh hiền hòa, điềm đạm, chất phác, vui tính. Tuy ở miền Tây nhưng anh rất ít nhậu và không hút thuốc.

Về ngoại hình, anh thấy mình cân đối, luôn tươi cười nên khuôn mặt sáng sủa, hài hòa. Mọi người xung quanh hay khen anh đẹp trai (cười). Anh chưa từng cưới vợ lần nào nên giờ yêu là cưới, còn bao lâu nữa cưới thì phụ thuộc vào em.

Anh mong tìm được em tại TP HCM để mình gắn bó lâu dài. Anh không quan trọng vùng miền, miễn em vui vẻ, dễ chịu là được. Anh không có nhiều kinh nghiệm tán gái nên mong em đừng khó quá và cũng chủ động trong chuyện tình cảm nữa nhé.

Chờ gặp em mùa trung thu này nhé.

