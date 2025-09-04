Chàng trai nhẹ nhàng, lịch sự tìm bạn gái

Anh rất thích được dẫn người yêu đi ăn đi chơi, đi hẹn hò, dạo phố và thực hiện những hành động lãng mạn cùng nhau.

Anh tự giới thiệu chút nhé: anh 27 tuổi, cao 1m79, làm công việc văn phòng, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là người hướng nội, có mong muốn tìm kiếm mối quan hệ lâu dài trong chuyện tình cảm để có thể tâm sự, sẻ chia cùng nhau. Về tính cách: Anh là người hướng nội, không thích những bữa tiệc đông người, hơi ít nói, nhưng khi đã quen thân rồi sẽ thoải mái và cởi mở hơn rất nhiều. Anh thích sự gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp.

Về sở thích: Anh thích chơi thể thao, đi dạo bộ, đi bơi, đi du lịch, nếu được em cùng thực hiện những hoạt động này thì tốt biết mấy. Anh rất thích được dẫn người yêu đi ăn đi chơi, đi hẹn hò, dạo phố và thực hiện những hành động lãng mạn cùng nhau. Về em, sống, học tập và làm việc tại Hà Nội nhé, vì như vậy chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Về tính cách, em cứ là chính mình vì anh tin mỗi người là phiên bản duy nhất trên thế giới này. Aai cũng có nét đẹp, điểm thú vị riêng và anh tôn trọng những điều đó. Về độ tuổi, em thuộc thế hệ 9x đến 2000 đều được và cũng tìm mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc thú vị của tình yêu nhé.

