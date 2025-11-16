Chàng trai ngừng thở, suy đa tạng do nuốt hamburger

Hy LạpMột nam sinh 22 tuổi nguy kịch, suy đa tạng sau khi nuốt trọn chiếc hamburger trong một bữa ăn tối với bạn bè tại thành phố Koropi.

Vụ việc xảy ra tối ngày 13/11, khi nam thanh niên đang ăn tối cùng bạn bè, theo CNN Greece. Các báo cáo cho biết dường như để "biểu diễn" hoặc "đùa", anh ta đã nuốt cả chiếc bánh mà không nhai. Một người bạn có mặt tại hiện trường kể với truyền thông địa phương rằng nam sinh bắt đầu hoảng loạn ngay sau đó.

"Cậu ấy đứng dậy và chạy ra xa một chút. Chúng tôi nghĩ chắc do muốn nôn ra và không muốn làm bẩn xung quanh", người bạn kể. "Cậu ấy quay lại rồi lại chạy đi... Chúng tôi nghĩ: 'Được rồi, sắp ra rồi' nhưng điều đó cũng không xảy ra".

Ảnh minh họa: Joshua Resnick/Adobe Stock

Những người bạn nhận thấy tình hình không ổn khi thanh niên "đập lưng vào một cột trụ, trước khi "ngã gục xuống đất". Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ của Trung tâm Cấp cứu Quốc gia Hy Lạp (EKAB) có mặt tại hiện trường, cố gắng hồi sức cho anh. Theo các nhân chứng, người đàn ông ngừng thở trong hơn hai phút.

Nạn nhân được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện "Georgios Gennimatas", nơi anh đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) và phải thở máy. 24 giờ tới được coi là đặc biệt quan trọng đối với diễn biến sức khỏe của bệnh nhân này.

Cảnh sát mở cuộc điều tra và sẽ kiểm tra camera an ninh của nhà hàng để làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, cả gia đình và bạn bè đều khẳng định hành động của nam sinh không phải do bị xúi giục hay thực hiện một thử thách nào đó. "Cậu ấy chỉ nói 'Nhìn này'. Nếu phải gọi tên, thì đó là một trò đùa", một nhân chứng nói với truyền thông địa phương. Cha của nạn nhân cũng cho biết ông không muốn đổ lỗi cho bạn bè của con trai mình.

Bình Minh (Theo CNN Greece)