AustraliaỞ tuổi 33, Eddie Dilleen đã sở hữu hơn 150 căn nhà cho thuê, thu trên ba triệu USD mỗi năm.

Truyền thông Australia đặt cho anh biệt danh "chàng trai nghiện mua nhà" sau khi tuyên bố mục tiêu sở hữu 2.000 căn.

Eddie Dilleen nói nguồn gốc của việc này là ám ảnh bởi quá khứ nghèo đói. Anh lớn lên trong khu nhà ở công cộng ở Mount Druitt, Sydney, nơi nổi tiếng với nạn ma túy, tội phạm. Người dân không có việc làm, hầu hết sống dựa vào trợ cấp của chính phủ.

"Tôi chán ngán và biết mình không thể sống như vậy cả đời", anh nói. Dilleen nuôi tham vọng mua nhà, dù khi ấy chỉ là nhân viên của một cửa hàng thức ăn nhanh.

Năm 18 tuổi, anh tiết kiệm được 20.000 USD, song với thu nhập 500 USD mỗi tuần, anh liên tục bị các ngân hàng từ chối cho vay. Cuối cùng, một nơi chấp thuận cho Eddie vay với điều kiện phải cho thuê bất động sản để lấy tiền trả nợ. Nhưng với 130.000 USD của ngân hàng anh vẫn không đủ khả năng mua nhà ở Sydney nên chọn căn hộ hai phòng ngủ tại Central Coast, bang New South Wales.

Bước ngoặt đến khi anh đọc được bài báo viết về những người Australia ở độ tuổi 20 đã sở hữu nhiều bất động sản. Điều này truyền cảm hứng cho Eddie. Anh lao vào làm việc, ban ngày là nhân viên văn phòng, tối phục vụ quán bar. Mục đích để tăng thu nhập hàng tháng để ngân hàng cấp thêm khoản vay.

Eddie Dilleen và vợ ở Sydney, Australia. Ảnh: AU News

Căn nhà đầu tiên anh mua ở Central Coast tăng giá, Eddie Dilleen quyết định bán, lấy tiền đặt cọc cho giao dịch mới. Ngân hàng cho anh vay thêm 140.000 USD để mua căn thứ hai, nhờ dòng tiền thuê ổn định làm cơ sở thuyết phục.

Danh mục đầu tư của Eddie lớn dần nhờ "hiệu ứng quả cầu tuyết", lợi nhuận từ mỗi bất động sản được tái đầu tư để mua thêm căn mới. Càng nhiều tài sản, khả năng vay vốn càng lớn. Năm 2013, anh mua 6 căn nhà ở Gold Coast, sau đó tiếp tục mua ở Queensland, rồi mở rộng sang Brisbane, Adelaide và Perth.

Đến năm 2022, anh đã có 43 bất động sản trị giá 20 triệu USD giúp việc vay vốn thuận lợi hơn. Năm 2025, giá trị tài sản của anh đạt 100 triệu USD nhưng trong đó có 35 triệu USD nợ vay.

"Chính phủ không thể lo nhà cho tất cả", anh giải thích về việc liên tục mua nhà cho thuê. "Mẹ tôi mất 12 năm mới được cấp nhà ở công cộng, nếu không có chủ cho thuê, chúng tôi đã phải sống ngoài đường".

Triệu phú "nghiện mua nhà" cho rằng anh không tích trữ bất động sản mà đang cung cấp chỗ ở cho những người không đủ điều kiện vay mua nhà. Anh khẳng định việc đầu tư của mình không lấy đi cơ hội của người mua nhà lần đầu bởi thường mua cả khối căn hộ thay vì từng căn riêng lẻ.

Danh mục bất động sản mang lại cho Eddie khoảng 70.000 USD tiền thuê mỗi tuần, tương đương hơn 3 triệu USD mỗi năm từ hơn 100 người thuê.

Eddie Dilleen đứng trước văn phòng công ty đầu tư bất động sản Dilleen Property thành lập năm 2016. Ảnh nhân vật cung cấp

Ngoài đầu tư, Dilleen còn viết hai cuốn sách 30 Properties Before 30 (30 bất động sản trước năm 30 tuổi) xuất bản năm 2022 và How to Buy 10 Properties Fast (Làm thế nào để nhanh mua được 10 bất động sản) xuất bản năm 2024 nhằm chia sẻ chiến lược. Trong sách, anh nhấn mạnh việc học từ sai lầm của mình như mua căn hộ chất lượng thấp ở Central Coast.

"Tôi bắt đầu với một căn hộ tồi tàn, nhưng điều quan trọng là bước vào thị trường, vì bạn không thể tiết kiệm nhanh hơn bất động sản tăng giá", anh nói.

Ngọc Ngân (Theo AU News)