Chàng trai Mỹ giảm 35 kg để 'cưa đổ' cô gái Việt

MỹKhi gặp Hải Yến, Anthony nặng 120kg. Biết bạn gái thích đàn ông "sáu múi", anh ăn kiêng và luyện tập suốt 4 tháng để giảm 35 kg trước khi lên máy bay sang Việt Nam.

Trong căn bếp nhỏ ở Los Angeles, vợ chồng Nguyễn Hải Yến và Anthony J. Madrigal hí húi cùng nhau học làm món bánh bột lọc nhân tôm. Chàng trai người Mỹ tỏ ra khá hào hứng và tích cực nhưng thành phẩm mà anh cho ra mắt là hai đĩa bánh "nhai cả tiếng vẫn không nuốt được". "Dù cố gắng thế nào cũng không nấu ngon bằng mẹ vợ", Anthony kết luận trước khi kết thúc đoạn video giới thiệu cuộc sống của gia đình.

Từ đầu năm, cũng giống như nhiều gia đình Mỹ khác bị "nhốt trong nhà" vì Covid-19, cặp vợ chồng trẻ bàn nhau làm món ăn Việt, quay video và đăng lên YouTube, gửi cho nhà ngoại ở Việt Nam yên tâm. Công việc được phân chia, chồng làm theo công thức và còn vợ đứng cạnh chỉ đạo. Hai người cả ngày bên nhau vừa làm việc vừa chơi đùa và "luyện tập" môn ẩm thực Việt.

Hải Yến và Anthony trong chuyến đi du lịch Sapa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Với Hải Yến, đây là cuộc sống mơ ước và tình yêu mà cô suýt "để tuột mất". Cách đây ba năm, một lần cô nhận được tin nhắn làm quen của chàng trai người Mỹ tên Anthony với mái tóc xoăn tít, thân hình mập mạp, kém tới 4 tuổi trên một ứng dụng hẹn hò. Nhận được tin nhắn, Yến hờ hững lướt qua. Nhưng "chàng trai tóc xoăn" ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm dù không hề có hồi âm. "Chúng ta làm bạn thôi mà khó vậy em?"- lời nhắn sau cùng khiến cô gái Việt thấy có chút tội nghiệp nên trả lời một câu rất ngắn gọn: Xin chào!

Kể từ hôm đó, hai người bắt đầu những cuộc nói chuyện "tranh thủ" và ngắn ngủi bởi lệch múi giờ. Đúng một tháng sau, Yến nhận được tin nhắn: "Có thể em không tin, nhưng với anh, em là người rất đặc biệt. Chúng ta có thể hẹn hò không?". Quá bất ngờ, Yến im lặng một lúc lâu rồi từ chối, bởi mẫu bạn trai của cô là người hơn tuổi và có "thân hình sáu múi".

Thất bại lần đầu, Anthony thay đổi chiến thuật, chuyển sang nói chuyện trực tiếp qua video call để tăng sự tin tưởng của bạn gái. Lần thứ hai chàng trai Mỹ tỏ tình: "Anh chưa bao giờ cảm nhận được hết tình cảm gia đình vì bố mẹ ly hôn từ nhỏ. Nhưng từ khi gặp em, anh muốn được theo em cả cuộc đời này". Hải Yến xúc động nhưng vẫn không tin vào sự tồn tại của một "tình yêu ảo" qua mạng nên hẹn "khi nào gặp mặt trực tiếp sẽ trả lời".

Đó chỉ là câu nói nhằm "hoãn binh" của Yến nhưng Anthony không nghĩ vậy, anh lập tức đặt vé sang Việt Nam, nhưng chọn thời điểm bốn tháng sau, trùng với kỳ nghỉ 2/9 để Yến có nhiều thời gian hơn. Chụp ảnh vé cho bạn gái, "chàng trai tóc xoăn" còn tuyên bố sẽ giảm cân để giống với mẫu đàn ông mà cô thích.

Từ hôm đó, Anthony bắt đầu cuộc chiến ăn kiêng và tập luyện điên cuồng dù trước đây anh là người nghiện ăn uống, thèm đủ thứ và có thói quen ăn sạch sẽ không chừa lại gì. Tháng đầu tiên, anh giảm từ 120 kg xuống 110 kg. Anthony gửi nhật ký điện tử về thực đơn và cân nặng được cập nhật từng ngày để bạn gái theo dõi.

Nhận thấy tình cảm chân thật của Anthony và hành động cố gắng thay đổi bản thân vì mình, Yến dần chấp nhận chàng trai Mỹ. Ngày cô nhận lời yêu, bằng chất giọng "vịt đực", Anthony đã hát tặng Hải Yến bài Marry You của Bruno Mars nhưng sửa lời thành "Hey baby, I know I'm gonna marry you" (Này em yêu, anh biết là anh sẽ cưới em).

Anthony cũng tính sẽ ở Việt Nam lâu dài nên chủ động theo học một lớp sư phạm, lấy chứng chỉ dạy tiếng Anh. Tháng 8/2017, ngày Anthony đặt chân lên máy bay rời nước Mỹ, cân nặng còn 85kg sau bốn tháng quyết tâm nhưng anh vẫn không mặc vừa chiếc áo mà Yến mua tặng. "Em đã mua size to nhất rồi đấy", cô nói ngượng ngùng, trong khi Anthony cười phá lên. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt nhau trong suốt chặng đường từ sân bay về.

Ảnh cưới của Hải Yến và Anthony vào tháng 4/2018. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Biết con gái yêu một chàng trai ngoại quốc, dù không ngăn cấm nhưng mẹ Yến lo ngại sẽ "mất con". Bà yêu cầu dẫn Anthony về nhà để "tự thẩm định". Ngày đầu ra mắt, mẹ Yến thiết đãi người yêu con gái một mâm cơm Việt thịnh soạn. Tưởng rằng Anthony sẽ buông đũa trước món lạ, nhưng món nào anh cũng khen hết lời. Bữa ăn kết thúc, thay vì "lên đây ngồi uống nước" theo lời gọi của bố Yến, Anthony lại xuống giúp người yêu dọn dẹp mâm bát. "Đàn ông nên giúp đỡ phụ nữ việc nhà. Anh sẽ làm cùng em", anh nói.

Thời gian ở nhà Yến chơi, ngày nào chàng trai cũng cùng người yêu rửa chén bát sau bữa cơm, luôn biết ý theo mọi người để "chờ được sai việc". "Chắc không nhìn nhầm người đâu con ạ", mẹ Yến tủm tỉm nói với con gái khi thấy Anthony chẳng nề hà việc gì.

Vừa sang Việt Nam được hai tháng, Anthony bị sốt siêu vi phải nhập viện. Sáng Yến đi làm thì mẹ cô nấu đồ ăn đưa bố đem đến cho Anthony. Tối cô ngủ tại viện chăm sóc bạn trai. Một đêm tỉnh dậy sau cơn sốt, thấy Yến nằm ngủ thiếp bên cạnh mình, Anthony tự nhủ: "Mình phải có trách nhiệm và chăm sóc cô gái này cả đời".

Biết tin con trai sang Việt Nam, bố Anthony cũng bay từ Mỹ sang thăm con, ở trong một căn hộ tầng 23 của một chung cư cao cấp tại quận 2. Hôm tiễn bố ra sân bay, Anthony rủ Yến lên phòng bố ngắm cảnh thành phố về đêm. Khi Yến vừa bước ra ban công, đèn xung quanh phụt tắt. Ngay lúc đó, Anthony xuất hiện, trên tay cầm chiếc nhẫn, quỳ dưới chân người yêu: "Dù thời gian chúng ta ở bên nhau chưa dài nhưng anh rất trân trọng từng giây phút bên em. Anh muốn cuộc đời này sẽ được thấy em mỗi ngày. Làm vợ anh nhé?".

Hải Yến và chồng trong chuyến du lịch đến Mexico tháng 7/2020 sau khi họ trở về Mỹ - quê hương của Anthony. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hai bạn trẻ lên kế hoạch kết hôn sau đó 6 tháng để đợi bố mẹ của Anthony sắp xếp thời gian cùng sang tham dự. Trong lễ cưới, thấy bố và mẹ bước lên sân khấu dù hai người đã ly hôn nhiều năm, mắt Anthony rơm rớm. Anh thì thầm vào tai vợ nói lời cảm ơn bởi có cô anh mới hiểu gia đình quan trọng như thế nào.

Sau ngày cưới 2 tuần, ông nội Yến mất. Những ngày nhà có việc, Anthony xăng xái chạy tới lui, châm trà, rót nước, rửa chén, ai nhờ gì làm nấy. Họ hàng ở xa lần đầu gặp cháu rể ngoại quốc đều hết lời khen ngợi: "Rể Tây mà chăm chỉ quá vậy".

Hai vợ chồng ở Việt Nam hai năm, Yến làm marketing ở công ty cũ, còn Anthony dạy tiếng Anh cho trẻ em. Đầu năm 2020, cặp đôi quyết định sang Mỹ định cư. Họ vừa sang đến Los Angeles thì dịch Covid-19 bùng phát.

Đã ba năm bên nhau nhưng chưa ngày nào Anthony quên thói quen gửi vào hộp thư của Yến một tin nhắn được "chấm câu" bằng hình trái tim và câu nói "I love you so much!".

Hải Hiền